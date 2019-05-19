Милорад Додик: "Нет" интеграции Боснии и Герцеговины в НАТО - моя клятва

Председательствующий в Президиуме Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил в воскресенье, что представители Республики Сербской (РС) не станут утверждать необходимые для активации Плана действий по членству в НАТО для БиГ документы, а любые потенциальные соглашения с Североатлантическим альянсом будут преданы на рассмотрение в Народную Скупщину РС.

Политик отметил, что в качестве положительного примера взаимодействия с данным военно-политическим блоком он видит Сербию, не стремящуюся при этом интегрироваться в альянс.

"Мы не примем никакой документ, который можно было бы интерпретировать как путь к членству в НАТО", - подчеркнул сербский лидер.

Милорад Додик указал, что Республика Сербская будет придерживаться в данном вопросе резолюции Народной Скупщины о военном нейтралитете. "Если кто-то ожидает, что мы изменим свою позицию, то он ошибается, - констатировал он. - Это для меня клятва. "Нет" членству в НАТО. И эту политику мы будем проводить на общегосударственном уровне в БиГ".

Напомним, что в октябре 2018 года в БиГ прошли всеобщие выборы. Однако Партия демократического действия Бакира Изетбеговича в качестве условия для формирования нового Совета министров выставила требование - передать Ежегодную национальную программу в Брюссель и, как следствие, активировать План действий по членству в НАТО для БиГ, что категорически отвергается лидером Союза независимых социал-демократов (СНСД), председательствующим в Президиуме БиГ Милорадом Додиком. Последний опирается на соответствующую резолюцию Народной Скупщины Республики Сербской о военном нейтралитете.

Между тем в интервью "Российской газете" Милорад Додик рассказал, что сейчас в Боснии и Герцеговине идет тяжелая борьба, которую ведут определенные политические силы.

"Их конечной целью является втягивание Боснии и Герцеговины в НАТО, - сообщил он. - С другой стороны мы - представители Республики Сербской - не хотим членства в Североатлантическом альянсе. Мы помним, что НАТО бомбило и нас - РС, а позднее и Сербию. Историческим фактом является то, что в ходе югославского конфликта хорваты и бошняки пользовались поддержкой натовцев. Поэтому, естественно, они стремятся ускорить процесс евроатлантической интеграции БиГ. Они верят, что после этого получат еще большую политическую поддержку на Западе, поскольку НАТО - это не только военная, но и политическая организация. Для сербов из БиГ сам вопрос сближения с альянсом, бомбившим нас, является унижением. Кроме того, мы не хотим прохождения натовской границы с Сербией по реке Дрине. Мы не желаем лишаться из-за этого политической автономии, а также терять нашего друга - Россию".

Следует отметить, что лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обеспокоены положением дел в Боснии и Герцеговине, связанным с кризисом власти и невозможностью сформировать новый Совет министров данного балканского государства.

"Эрдоган в ходе телефонного разговора с Путиным затронул вопрос правительственного кризиса в Боснии и Герцеговине, отметив необходимость повышение уровня сотрудничества с международными организациями для мира и стабильности в регионе", - подчеркивалось 13 мая в сообщении администрации президента Турции.