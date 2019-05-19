Новости

Дина и Арина Аверины выиграли четыре "золота" на чемпионате Европы 18:40
49-летний актер Мэттью Макконахи получил диплом об окончании школы 18:38
В Нижнем Тагиле пожарные спасли жильцов дома из дымовой "ловушки" 18:29
Милорад Додик: "Нет" интеграции Боснии и Герцеговины в НАТО - моя клятва 17:59
Бизнесмен Макаров прокомментировал скандал с лже-племянницей 17:50
В Швейцарии проходит референдум об ужесточении правил владения оружием 17:43
Герман Греф: Я бы не хотел жить в стране, в которой командуют олигархи 17:36
Вячеслав Володин проведет заседание Совета ПА ОДКБ в Бишкеке 17:31
Миллер оценил вероятность отсрочки ввода "Северного потока-2" 17:11
Готовимся к лету: подержанные купе и кабриолеты по цене Lada Granta 17:00
В Москве атлет умер после полумарафона 16:59
У вокалистки Spice Girls снова начались серьезные проблемы со зрением 16:34
16 человек пострадали при взрыве в Египте 16:30
У Tesla осталось денег всего на 10 месяцев 16:07
Ростовские спасатели снимутся с Хабенским в фильме-катастрофе о пожарах 15:56
Британцев признали главными мировыми пьяницами 15:40
Более миллиона фанатов потребовали переснять финал "Игры престолов" 15:25
Алину Загитову могут оштрафовать за вождение без прав 15:20
Лазарев назвал предвзятым отношение к России на "Евровидении" 15:13
Эксперты назвали десятку самых надежных подержанных машин 15:09
Дипломатам было стыдно за неопрятный вид Порошенко 15:00
Фото: Легендарный ЛАЗ мог выпустить очень красивый грузовик 14:15
"Локомотив" не сумел в большинстве обыграть "Урал" 14:12
В Ставрополе двух девочек-маугли забрали бабушка и дедушка 14:12
Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы 14:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
19.05.2019 17:59
Рубрика: В мире

Милорад Додик: "Нет" интеграции Боснии и Герцеговины в НАТО - моя клятва

Текст: Александр Борисов (Сараево)
Фото: Пресс-служба председательствующего в Президиуме БиГ Фото: Пресс-служба председательствующего в Президиуме БиГ
Фото: Пресс-служба председательствующего в Президиуме БиГ

Председательствующий в Президиуме Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил в воскресенье, что представители Республики Сербской (РС) не станут утверждать необходимые для активации Плана действий по членству в НАТО для БиГ документы, а любые потенциальные соглашения с Североатлантическим альянсом будут преданы на рассмотрение в Народную Скупщину РС.

Власти Сербии предупредили о готовящейся в Косово провокации

Политик отметил, что в качестве положительного примера взаимодействия с данным военно-политическим блоком он видит Сербию, не стремящуюся при этом интегрироваться в альянс.

"Мы не примем никакой документ, который можно было бы интерпретировать как путь к членству в НАТО", - подчеркнул сербский лидер.

Милорад Додик указал, что Республика Сербская будет придерживаться в данном вопросе резолюции Народной Скупщины о военном нейтралитете. "Если кто-то ожидает, что мы изменим свою позицию, то он ошибается,  - констатировал он. - Это для меня клятва. "Нет" членству в НАТО. И эту политику мы будем проводить на общегосударственном уровне в БиГ".

Напомним, что в октябре 2018 года в БиГ прошли всеобщие выборы. Однако Партия демократического действия Бакира Изетбеговича в качестве условия для формирования нового Совета министров выставила требование - передать Ежегодную национальную программу в Брюссель и, как следствие, активировать План действий по членству в НАТО для БиГ, что категорически отвергается лидером Союза независимых социал-демократов (СНСД), председательствующим в Президиуме БиГ Милорадом Додиком. Последний опирается на соответствующую резолюцию Народной Скупщины Республики Сербской о военном нейтралитете.

Между тем в интервью "Российской газете" Милорад Додик рассказал, что сейчас в Боснии и Герцеговине идет тяжелая борьба, которую ведут определенные политические силы.

Фото: Александр Борисов
Русская гуманитарная миссия получила признание в Республике Сербской

"Их конечной целью является втягивание Боснии и Герцеговины в НАТО, - сообщил он. - С другой стороны мы - представители Республики Сербской - не хотим членства в Североатлантическом альянсе. Мы помним, что НАТО бомбило и нас - РС, а позднее и Сербию. Историческим фактом является то, что в ходе югославского конфликта хорваты и бошняки пользовались поддержкой натовцев. Поэтому, естественно, они стремятся ускорить процесс евроатлантической интеграции БиГ. Они верят, что после этого получат еще большую политическую поддержку на Западе, поскольку НАТО - это не только военная, но и политическая организация. Для сербов из БиГ сам вопрос сближения с альянсом, бомбившим нас, является унижением. Кроме того, мы не хотим прохождения натовской границы с Сербией по реке Дрине. Мы не желаем лишаться из-за этого политической автономии, а также терять нашего друга - Россию".

Следует отметить, что лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обеспокоены положением дел в Боснии и Герцеговине, связанным с кризисом власти и невозможностью сформировать новый Совет министров данного балканского государства.

"Эрдоган в ходе телефонного разговора с Путиным затронул вопрос правительственного кризиса в Боснии и Герцеговине, отметив необходимость повышение уровня сотрудничества с международными организациями для мира и стабильности в регионе", - подчеркивалось 13 мая в сообщении администрации президента Турции.

В мире Европа Босния и Герцеговина Международные организации НАТО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Герман Греф: Я бы не хотел жить в стране, в которой командуют олигархи
Миллер оценил вероятность отсрочки ввода "Северного потока-2"
Лазарев назвал предвзятым отношение к России на "Евровидении"
СМИ: Парламентские выборы на Украине могут пройти в июле
Саудовский король созвал лидеров арабских стран на экстренный саммит