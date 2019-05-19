Экономика, общество, каждый из нас нуждается в общей идее. Мы не можем жить, не задавая вопросы: "Зачем? Во имя чего?". Ложный выбор может отправить экономику в тупик. Правильный - создать цветущую страну. История России наполнена крайними выборами, приводившими к вспышкам надежд, динамики, а затем - к потерям и застою, прежде всего в технологической базе общества и в благосостоянии семей.

Эти ложные выборы невозможно не вспоминать, пытаясь понять, что должно объединять нас.

Общество муштры, надзора конца 1820-х - начала 1850-х, яркого централизма привело к технологической слабости России и поражению в Крымской войне. Государство, при всем его блеске существовавшее как табель о рангах. Даже элита, по сути, на казарменном положении - отправить, посадить, подвергнуть. Человек как распорядительная единица, если только не предмет торговли, заклада и рекрутчины на 20 - 25 лет, как это было в отношении большинства крестьянского населения.

Отправить в тупик экономику может ложный выбор. Правильный - создать цветущую страну

Традиционализм 1880-х - 1890-х годов породил эффект наглухо закрытого парового котла. Его смысл все тот же - жесткие, пирамидальные иерархии как в жизни, так и в идеологии. Приведение голов к одним и тем же границам. Панцирный порядок в умах и в институтах общества. Оборотная сторона - тлеющая почва, расцвет "измов", в которых насилие - это счастье самопожертвования. И снова - слабости в технологиях, бедствие в умах, так ясно показанные войной и революцией 1905 года. И первые явления черного передела, массового желания отнять и разделить "награбленное" со всей страстью.

Люди - это единицы, призванные решать государственные задачи, как их понимает первое лицо? Когда государство - это он сам? Нигде не проявилась эта ошибка так ярко, как в войне 1914-1917 годов. Чтобы бросить в топку мировой войны свой собственный народ, в конфликте между кузенами - у элиты должно быть ясное понимание народа как счетных единиц, как никогда не вырождающейся почвы, без душ, без любви, подчиненной субъективно понятым государственным интересам. Результат - разрушение общества и уникальная, первая в мире попытка построить административную экономику, в которой собственность и деньги - ничто, а власть и идеология - все.

Какой всплеск энергии дали новые люди, получившие власть! И как целеустремленно она угасала 70 лет! Вместо традиционных верований - марксизм с его сладкой, почти христианской оболочкой. Вместо свободы - жесткая вертикаль, заранее известные ходы. Вместо "обогащайтесь" - прикрепляйтесь, добывайте блага по очереди. Вместо благоденствия - борьба и мобилизация. Вместо открытости - высоко поднятые стены. И вместо свободной человеческой конкуренции, поднимающей наверх самых умных, талантливых и сильных, - негативный отбор. Ни в один момент административной эпохи интересы народа, интересы и имущество семей не ставились во главу угла. Вновь расчетные единицы, потребляемые, передвигаемые, возбуждаемые мечтой, чтобы достичь. Чего? Великого государства, всемирной победы системы.

А что дальше, когда все это сломалось? Что стало во главу угла? Думаете, люди, их семьи, их интересы? Их состоятельность? Нет, конечно! Идея свободы и рынка как фетиш, как новая религия! Отпустить, отдаться плаванью, раскрыться, подставить грудь свободному ветру. При абсолютной уверенности, что народ плох и его нужно держать в руках.

Все равно что пустить лису в курятник. Или встать на ринге - в глобальной экономике - и опустить руки. Вновь всплеск, только темной энергии - все взять, что плохо лежит, скушать внутреннее производство импортом, извлечь как можно больше злата из российской руды. И неизбежно отстать от мира, ппасть в зависимость от импорта и разделиться на тех, у кого - все, и тех, у кого - совсем мало. И где-то там вновь копить желание в сознании народа - все переделить.

Почему так много ошибок? Величие государства как цель - да, было. Личная власть, торжество самолюбия? Да, конечно. Но ошибок нет, только когда за историческим выбором, не на словах, а на деле, стоит благо народа, не абстрактное, а очень конкретное - как общества всеобщего благосостояния, как массы семей, растущих в имуществе, доходах, богатеющих из поколения в поколение. Ведущих себя независимо, конкурирующих, рождающих все новые идеи. Подбадриваемых стимулами, идущими от государства. Конечно, можно попытаться их усмирить. Управлять массовым сознанием через конфессии - занять обычаями и ритуалами, идеями, ниспосланными свыше. Переключить на гордость своей историей и государством, на воображение себя героями. Обозначать врагов как главное препятствие для райской жизни, дать всем понять, что мощь растет. Сводить к обрывкам знания об обществе, желтеть, играть, быть ниже пояса и развлекать. А информацию - разбить, перегородить, подсластить, переключить на глупости, наладить личный надзор и, наконец, дать рейтинги за правильное поведение.

Все возможно. И мобилизоваться, и проникнуться сознанием высших идей, и встать как один

Все это возможно. И мобилизоваться, и проникнуться сознанием высших идей, и встать как один. Но возможно ли, опираясь на все это, обеспечить динамику общества и экономики на опережение всех других? Особенно, когда Forbes исправно публикует списки российских миллиардеров, а неравенство растет. Вся российская, да и мировая история подсказывает, что нет. Национальная идея - это "обогащайтесь", становитесь на ноги, семьями и домами, на долгие времена, будьте независимыми, создавайте новое, но и будьте все вместе, никогда не забывая ни традиции, ни общие ценности, ни свою историю, защищая общество, народ, Отчизну. А государство своей политикой сделает все возможное, создаст максимум стимулов, чтобы помочь во всем этом российским семьям. Обычно это называется социальная рыночная экономика. Свобода и необходимость, государственное и частное - найти оптимум в России, чтобы играть на опережение.