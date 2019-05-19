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19.05.2019 20:12
Рубрика: Экономика

ОПЕК в плюсе

Мировому рынку нефти пропишут новый сценарий развития
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Федеральный выпуск № 106(7864)
Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и еще десять не входящих в картель государств, которые взяли на себя обязательства по регулированию нефтедобычи для балансировки мирового рынка, рассматривают несколько сценариев изменения этой сделки, и они оба связаны с наращиванием добычи. Тем не менее конкретных шагов альянс ОПЕК+ пока предпринимать не планирует: все решения на среднесрочную перспективу откладываются до встречи министров в июне.

В воскресенье, 19 мая, в саудовской Джидде для обсуждения перспектив сделки ОПЕК+ собрался министерский мониторинговый комитет, куда входят Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Кувейт, Ирак, Нигерия, Казахстан, ОАЭ и Венесуэла. Ожидалось, что на встрече министры энергетики рассмотрят данные технического комитета об уровне соблюдения сделки ОПЕК+ и вынесут рекомендацию всем участникам, следует ли что-то менять. Технический комитет, по данным агентства Reuters, отчитался, что сейчас сделка перевыполняется более чем в полтора раза - на 68 процентов. Что решил мониторинговый комитет, на момент подписания номера "РГ" еще не было известно.

Скорее всего, министры отложат принятие решений до встречи всех участников сделки в конце июня

Перед заседанием министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что обсуждать продление сделки ОПЕК+ как минимум рано: нужно сначала оценить ситуацию на рынке с учетом большого числа неопределенностей. Замминистра энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев, в свою очередь, допустил, что на встрече вовсе не будут выносить рекомендаций по изменению сделки.

Фото: Александр Щербак / ТАСС
Новак заявил о готовности России смягчить условия сделки ОПЕК+

Издание The Wall Street Journal сообщило в минувшую пятницу, что участникам сделки уже представили два сценария дальнейших действий. Первый предполагает, что страны продолжат соблюдать свои обязательства в течение мая-июня. В теории это дает возможность некоторым добытчикам нарастить производство нефти суммарно на 0,8 миллиона баррелей в сутки (то есть речь идет о 100-процентном соблюдении квот вместо текущего 168-процентного перевыполнения), сообщил портал MarketWatch. Второй сценарий предполагает, что во второй половине 2019 года точкой отсчета для квот станет не октябрь 2018 года, как принято сейчас, а любой из последних четырех месяцев 2018 года, когда была достигнута максимальная добыча в конкретной стране - участнице сделки. Это также дает возможность некоторым странам увеличить производство.

Первый сценарий позволит вернуть коммерческие запасы сырья в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) к среднему пятилетнему значению (что и является целью ОПЕК+), второй же неминуемо приведет к росту запасов в IV квартале 2019 года, заключили СМИ, сославшись на делегатов.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Ближний Восток Саудовская Аравия В мире Африка Алжир В мире Ближний Восток Кувейт В мире Южная Америка Венесуэла Правительство Минэнерго
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