Надаль выиграл турнир в Риме и установил рекорд

Рафаэль Надаль обыграл в финале турнира Мужской теннисной ассоциации (ATP) в Риме первую ракетку мира серба Новака Джоковича - 6:0, 4:6, 6:1.

По большому счету, мало у кого были сомнения относительно исхода финальной встречи. Все же Надаль на грунте - абсолютный король. А для Джоковича турнир в Италии стал неплохой разминкой перед Открытым чемпионатом Франции ("Ролан Гаррос") в Париже.

Надаль не только завоевал трофей, но и установил рекорд: он обогнал Бориса Беккера по количеству побед над первыми ракетками мира. Эта победа стала 20-й в карьере Рафаэля, одержанной в матчах с лучшими теннисистами планеты.

К слову, впервые в противостоянии Надаля и Джоковича, которое насчитывает 54 матча, сет закончился со счетом 6:0.