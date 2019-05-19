Новак заявил о готовности России смягчить условия сделки ОПЕК+

Рост спроса на нефть на мировом рынке, а также дефицит предложения сырья могут сподвигнуть альянс ОПЕК+ смягчить условия сделки по нефтедобыче. В частности, Россия готова на это пойти, заявил 19 мая журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в день заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

На данный момент Саудовская Аравия и Россия как лидеры групп стран ОПЕК и не-ОПЕК соответственно поддерживают сохранение сделки до конца первой половины этого года. Вопросы сотрудничества министры энергетики этих стран обсудили перед заседанием комитета, сообщило Минэнерго РФ.

"На мой взгляд, сейчас еще достаточно много факторов, которые нужно изучить, поэтому наша задача сегодня на министерском мониторинговом комитете - заслушать отчет технического комитета и оценить исполнение соглашения за последние четыре месяца, а также обсудить ситуацию на рынке для того, чтобы выработать в том числе предложения к нашей июньской министерской встрече", - приводит слова Новака "Интерфакс".

На данный момент 24 страны-участницы соглашения ОПЕК+ держат добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки ниже уровня октября прошлого года, их цель - сбалансировать рынок через сокращение коммерческих запасов нефти в странах ОЭСР. Срок действия текущего соглашения - конец июня.