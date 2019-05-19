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19.05.2019 17:32
Рубрика: Экономика

Новак заявил о готовности России смягчить условия сделки ОПЕК+

Текст: Александра Воздвиженская
Рост спроса на нефть на мировом рынке, а также дефицит предложения сырья могут сподвигнуть альянс ОПЕК+ смягчить условия сделки по нефтедобыче. В частности, Россия готова на это пойти, заявил 19 мая журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в день заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.
Фото: Александр Щербак / ТАСС Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

На данный момент Саудовская Аравия и Россия как лидеры групп стран ОПЕК и не-ОПЕК соответственно поддерживают сохранение сделки до конца первой половины этого года. Вопросы сотрудничества министры энергетики этих стран обсудили перед заседанием комитета, сообщило Минэнерго РФ.

Фото: Pixabay
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"На мой взгляд, сейчас еще достаточно много факторов, которые нужно изучить, поэтому наша задача сегодня на министерском мониторинговом комитете - заслушать отчет технического комитета и оценить исполнение соглашения за последние четыре месяца, а также обсудить ситуацию на рынке для того, чтобы выработать в том числе предложения к нашей июньской министерской встрече", - приводит слова Новака "Интерфакс".

На данный момент 24 страны-участницы соглашения ОПЕК+ держат добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки ниже уровня октября прошлого года, их цель - сбалансировать рынок через сокращение коммерческих запасов нефти в странах ОЭСР. Срок действия текущего соглашения - конец июня.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Сокращение добычи нефти
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