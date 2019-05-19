Патриарх Кирилл высказался о проблеме абортов в России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что отказ от абортов в том количестве, в котором их делают сейчас, нужен для роста населения России, а достить этого исключительно денежными выплатами родителям невозможно.

"Замечательно, что у нас есть материнский капитал, замечательно, что государство предпринимает какие-то шаги, но это мизерные шаги. Если мы хотим увеличить реально население России, то в первую очередь мы должны снять тему абортов в том масштабе, в котором она существует", - заявил глава РПЦ в ходе вручения ему фондом "Женщины за жизнь" премии "Амбассадор защиты жизни до рождения".

По мнению Патриарха, если каждый год в РФ "будет рождаться миллион детей, который не родился, то за 10 лет у нас страна будет уже 156 миллионов, а за 20 лет - 166 миллионов",

"Никакими денежными поощрениями мы не обеспечим такой прирост населения", - приводит его слова ТАСС.

Борьба с абортами неизбежно приобретает как социологические, так и политические последствия, убеждён Патриарх Кирилл.