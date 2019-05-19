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Рубрика: В мире

Пекин призвал Вашингтон к сдержанности в отношении Ирана

Текст: Юрий Когалов

Власти Китая призывают США не нагнетать обстановку в отношении Ирана. Об этом глава МИД КНР Ван И заявил в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео.

Фото: AP Photo/Fethi Belaid
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"Мы надеемся, что все стороны будут сохранять сдержанность, действовать осторожно, чтобы избежать эскалации напряженности", - сказал Ван И, добавив, что Пекин выступает против принципа экстерриториальной юрисдикции, который применяют США.

Ранее Вашингтон отправил ударную группу ВМС США во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону ответственности Центрального командования (СЕНТКОМ). Как заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, это сделано в качестве сигнала властям Ирана в ответ на "целый ряд беспокоящих и направленных на эскалацию ситуации угроз". В Тегеране этот шаг расценили "как элемент вражеской информационной войны и попыткой повлиять на иранское и международное общественное мнение" и заверили в готовности ответить, если США предпримут силовые действия. При этом американский авианосец в Иране назвали "мишенью". В итоге "Авраам Линкольн" в целях собственной безопасности отложил заход в Персидский залив и вместе с кораблями сопровождения остановился в Аравийском море.

СМИ: Страны Персидского залива согласились разместить войска США

Также стало известно, что Иран приостановил выполнение части обязательств в рамках "ядерной сделки" спустя год после того, как США возобновили односторонние санкции в отношении Тегерана. В Организации по атомной энергии Ирана пояснили, что меры, утвержденные Высшим советом национальной безопасности в качестве "первого ответного шага на демарш США", будут действовать в течение 60 дней. Дальнейшее развитие событий будет зависеть в том числе от того, удастся ли другим участникам сделки - Китаю, России, Германии, Франции и Великобритании - повлиять на Вашингтон и защитить интересы Исламской республики в вопросах нефтяного экспорта и в банковской сфере.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подтвердил, что его страна не собирается вступать в переговоры с США по "новой" ядерной сделке.

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