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19.05.2019 18:59
Рубрика: В мире

Принесет "слуга" присягу

В понедельник Владимир Зеленский станет президентом Украины
Текст: Павел Дульман
В понедельник в 10 утра в Киеве пройдет инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. На церемонии будут присутствовать его предшественники на посту, включая Петра Порошенко и исключая Виктора Януковича. Но не приедет вице-президент США Майк Пенс, на которого в "команде Зеленского" рассчитывали.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

"Команда Зе" до вечера воскресенья так и не раскрыла суть обещанных ранее "фишечек", которыми они обещали насытить мероприятие. Озвученные представителями Зеленского планы по инаугурации никаких неожиданностей пока не обещают: "Если говорить в целом о процедуре, то это будет Верховная рада, где, согласно действующему законодательству, избранный президент примет присягу. После этого он отправится в Мариинский дворец, где будут встречи с представителями иностранных делегаций, с мировыми лидерами. После этого он отправится на свое рабочее место, в администрацию президента, и приступит к исполнению своих функциональных обязанностей", - рассказал накануне в эфире телеканала "112" его советник Дмитрий Разумков.

Перед инаугурацией Зеленский встретится с поклонниками в Мариинском парке

В свою очередь, начальник Управления государственной охраны (УГО) и ближайший соратник Порошенко Валерий Гелетей, по наследству доставшийся Зеленскому, обещал, что инаугурация нового президента пройдет "на высоком профессиональном уровне", поскольку это событие - "экзамен для правоохранительной системы". При этом он подтвердил наличие "фишечек" и существенных изменений, внесенных в программу инаугурации представителями Зеленского, от которых УГО не отказывается. Под изменениями, вероятно, понимается намерение Зеленского перед инаугурацией встретится с поклонниками в Мариинском парке, после чего он пешком пройдет пару сотен метров до парламента.

Фото: Петр Сивков / ТАСС
СМИ: Парламентские выборы на Украине могут пройти в июле

За сутки до мероприятия было известно о прибытии на инаугурацию Зеленского четырех действующих глав государств: уходящей из политики Дали Грибаускайте от Литвы, Раймондса Вейониса от Латвии, Керсти Кальюлайд от Эстонии и Саломе Зурабишвили от Грузии. Также приедет президент Венгрии Янош Адер.

Не озвучено пока представительство Польши. Германию будет представлять бывший федеральный президент Кристиан Вульф, Францию и другие страны ЕС - послы на Украине и чиновники в ранге заместителей министра. Впрочем, больше всего украинские СМИ интересовал состав делегации США, поскольку в "команде Зе" намекали на явление самого вице-президента Пенса. Но в итоге главным гостем на празднике станет министр энергетики Рик Перри. Компанию ему составят спецпредставитель Госдепа Курт Волкер, посол США в ЕС Гордон Сондленд, и временный поверенный Джозеф Пеннингтон, заменяющий отсутствующего посла.

В мире экс-СССР Украина Выборы президента Украины-2019
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