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Рубрика: В мире

Яблоко примирения

Польские фермеры просят помощи у дипломатов
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 106(7864)
Польские фермеры потребовали от властей своей страны провести переговоры в Евросоюзе и России, чтобы покончить с политикой санкций, поскольку найти адекватную замену российскому рынку за пять лет так и не удалось.
Фото: Сергей Мелконов / РИА Новости
Бывший мэр Риги призвал готовиться к отмене антироссийских санкций

Заседание комитета по стабилизации ситуации на рынке фруктов в Польше, проводившееся в польском министерстве сельского хозяйства, неожиданно приняло политический характер. Представитель Союза польских садовников Витольд Пекарняк обратился к чиновникам с требованием предпринять какие-либо действия на европейском уровне и провести переговоры с Российской Федерацией, целью которых была бы отмена продовольственного эмбарго, введенного в 2014 году. По его словам, которые приводит портал www.sadyogrody.pl, "члены союза пришли к выводу, что другие такие рынки, способные "переварить" нашу обширную продукцию, найти трудно".

Напомним, что до того, как РФ ввела ответ на антироссийские санкции, в том числе в отношении стран Европейского союза, Польша ежегодно поставляла в Россию около 800 тысяч тонн яблок.

В мире Европа Польша Санкции и антисанкции
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