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19.05.2019 20:00
Рубрика: Власть

У леса на опушке

Получить древесину для строительства жилья станет проще
Текст: Екатерина Ясакова
Российская газета - Федеральный выпуск № 106(7864)
Члены Совета Федерации намерены скорректировать строительные нормы и за счет предоставления россиянам льготных лесоматериалов предполагают увеличить объем деревянного строительства в 2,5 раза.

Россияне смогут в полной мере пользоваться лесными материалами для строительства жилья на льготных условиях. Соответствующие предложения направил в правительство Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

При стоимости строительства деревянного жилья в 25 тысяч рублей за квадратный метр средняя цена квадратного метра готового дома составит около 9 тысяч рублей

Член комитета Татьяна Гигель не сомневается, что это предложение способно вывести на новый уровень развитие деревянного домостроения. В стране начнется массовое строительство малоэтажного жилья. Сейчас это невозможно по ряду причин. Право на льготное получение гражданами леса для строительства жилья прописано статьей 30 Лесного кодекса РФ, которая предусматривает выделение 150 кубометров сырья один раз в 25 лет на возведение дома и еще 50 кубометров раз в пять лет на его ремонт.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В прошлом году стоимость льготного леса в среднем по России составляла 63,5 рубля за кубометр. Размер квот, как и порядок начисления льгот, устанавливается каждым регионом. Также местные власти сами выдвигают решения относительно реального предоставления людям лесных участков для получения сырья, необходимого для строительства домов.

По мнению комитета, такой порядок неэффективен. Казалось бы, лесной фонд реально предоставить, но домов от этого больше не становится. Примерно четыре тысячи человек в каждом регионе ждут по 10 лет, прежде чем получат жилье. Скромные доходы не позволяют взять ипотеку, а административные барьеры препятствуют решению самостоятельно построить жилье. "Остается одна надежда - на помощь государства", - заключает Татьяна Гигель. По ее мнению, стоит уточнить порядок и установить использование лесоматериалов строго по целевому назначению.

ЦИФРА: 63,5 рубля за кубометр составляла среднероссийская стоимость одного кубометра льготного леса

По расчетам экспертного совета Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совфеда, при стоимости строительства деревянного жилья в 25 тысяч рублей за квадратный метр средняя стоимость квадратного метра дома с учетом всех льгот составит около девяти тысяч рублей.

С учетом затрат на заготовку леса использование лесной квоты обеспечивает до 80 процентов от нормативной стоимости дома. Таким образом, показатель ввода жилья на душу населения должен вырасти к 2025 году более чем в 2,5 раза и составить за этот период почти 142 миллиона квадратных метров. Реализация проекта, по расчетам экспертного совета, привлечет в строительный сектор до 1,2 триллиона рублей частных инвестиций.

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