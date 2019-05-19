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19.05.2019 15:59
Рубрика: Общество

Проекты молодежи войдут в стратегию научно-технологического развития РФ

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)
По итогам научной конференции и всероссийского форума "Наука будущего - наука молодых", только что завершившихся в Сочи, стало ясно: формат подобных встреч только начинающих исследователей и уже состоявшихся ученых будет обязательно продолжен.

Как уже писала "РГ", на четыре дня в образовательный центр "Сириус" на берегу Черного моря съехался весь "цвет" молодой науки России - лауреаты премий правительства и президента, талантливые студенты, а также известные российские и зарубежные ученые. В рамках форума прошло заседание Совета по мегагрантам. Напомним, программа мегагрантов была начата в 2010 году и рассчитана до 2020 года. Ее цель - возвращение ведущих российских ученых, ранее уехавших работать в иностранные университеты и лаборатории. Кроме того, с помощью мегагрантов планируется привлекать ведущих иностранных ученых в российские вузы для проведения исследований.

Фото: iStock
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- Программа зарекомендовала себя с самой лучшей стороны: 236 проектов получили поддержку за предыдущие годы, - отметил на заседании совета министр науки и высшего образования Михаил Котюков. - Принято решение об объявлении следующего этапа отбора. Национальным проектом "Наука" выделены дополнительные средства - три миллиарда рублей на предстоящие три года, и мы рассчитываем отобрать не менее 33 серьезных исследовательских проектов.

Кстати, по данным Минобрнауки, идеи, советы и проекты участников сочинских встреч не останутся не замеченными: часть из них обязательно получит поддержку и войдет в стратегию научно-технологического развития РФ. К тому же в процессе таких съездов каждый проект сможет "обрасти" целой командой специалистов из разных отраслей науки, которые без сомнения сделают его только сильнее.

Ключевым событием научной недели в "Сириусе" стал финал Всероссийского конкурса работ студентов и аспирантов по 12 научным направлениям. Медицина, экология, сельское хозяйство, цифровые технологии - проекты были на любой вкус. Например, создание умной розетки - системы, которая дистанционно управляет включением электричества. Или программа автоматической обработки и проверки сочинений ЕГЭ - актуальный и во многом спорный проект. Одна из участниц привезла проект целого экопоселения! А студентка Камчатского госуниверситета разобрала по полочкам хронотоп мигранта при переезде из небольшого города в мегаполис, чтобы была возможность помочь таким людям с адаптацией.

Между тем

Минобрнауки видит три ключевых направления работы для привлечения молодежи в науку.

1. Совершенствовании института аспирантуры. Принципиальное отличие от нынешней системы - обязательное предоставление диссертации.

2. Поддержка перспективных исследовательских проектов.

3. Создание новых рабочих мест. К 2024 году планируется создать 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Первые - математического и геномного направления - появятся в Тюменской, Нижегородской, Кемеровской , Белгородской областях и в Пермском крае.

Общество Образование
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