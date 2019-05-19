Прокуратура Австрии не нашла преступления в деле Штрахе и "россиянки"

Австрийская прокуратура не нашла доказательств преступления на видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе. Об этом сообщает радиостанция OE-1 со ссылкой на представителя ведомства.

По его словам, на записи нет никаких "конкретных доказательств" совершенного преступления, а потому расследование проводиться не будет.

При этом он уточнил, что прокуратура смогла изучить лишь часть видео, поскольку полную версию газеты Sueddeutsche Zeitung и Spiegel ей не предоставили, сославшись на право на защиту редакционной тайны.

Напомним, вице-канцлер Австрии, министр спорта и лидер входящей в коалицию Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе оказался в центре громкого скандала.

Вместе с помощником Йоханном Гуденусом замглавы правительства "засветился" в компании некой женщины, как выяснилось впоследствии с его слов, гражданки Латвии, выдававшей себя за бизнесвумен и россиянку.

С ней политики обсуждали возможность "гешефта" накануне выборов 2017 года. Как написали СМИ, женщина говорила о готовности некоторых лиц профинансировать избирательную кампанию Штрахе в обмен на приобретение газеты Kronen Zeitung и правительственные заказы, которые получала строительная компания Strabag.

После этой публикации Штрахе подал в отставку со всех постов, а канцлер Австрии Себастьан Курц объявил о необходимости проведения досрочных выборов. Впрочем, теперь уже бывший вице-канцлер потребовал от СМИ обнародовать шестичасовую запись целиком от прокуратуры - установить, кто устроил за ним слежку.