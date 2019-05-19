Прожиточный минимум для пенсионеров будут считать по-новому

Прожиточный минимум пенсионера для установления социальной доплаты к пенсии будет считаться по-новому. Новые правила расчета содержит проект постановления правительства, который минтруд опубликовал для общественного обсуждения.

Сейчас размер прожиточного минимума пенсионера как в целом по стране, так и в регионах устанавливается по потребительской корзине и данным Росстата об уровне цен на продукты.

В одних регионах минимум занижается, в других - завышается

В законодательстве не прописано, какие потребительские цены, фактические или прогнозные, и за какой период должны учитываться при определении размера прожиточного минимума пенсионера для установления доплаты. Это привело к тому, что в некоторых регионах он искусственно занижается, в других - завышается. Это важно, потому что если доход пенсионера ниже прожиточного минимума в регионе, ему устанавливается социальная доплата до уровня этого минимума.

Чтобы пенсионеры получали ровно столько, сколько им положено по закону, в проекте постановления четко прописана единая для всех регионов формула расчета размера прожиточного минимума пенсионеров, к уровню которого будут подтягивать пенсии. Если документ будет утвержден, считаться он будет так.

Размер прожиточного минимума пенсионера в регионе за первое полугодие предыдущего года будет делиться на прожиточный минимум пенсионера в целом по стране за тот же период и умножаться на величину прожиточного минимума пенсионера на предстоящий год в целом по РФ, соответствующую базовому варианту прогноза социально-экономического развития. Ожидается, что документ вступит в силу с 2020 года.

Размер прожиточного минимума пенсионера по стране сильно разнится, в среднем это 8,8 тысячи рублей.