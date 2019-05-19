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19.05.2019 20:28
Рубрика: Спорт

"Реал" обыграл "Фенербахче" в матче за третье место

Текст: Илья Соболев (Витория-Гастейс)

Мадридский "Реал" одолел "Фенербахче" из Турции со счетом 94:75 в матче за третье место в рамках "Финала четырех" Евролиги, проходившего в испанской Витории-Гастейс.

Более абсурдный матч за третье место представить себе было сложно. Победители Евролиги двух последних лет приехали в Виторию точно не затем, чтобы встретиться в утешительном финале. В таких матчах обычно побеждает тот, кому это нужно больше. Но, думается, игроки и "Фенера", и "Реала" с удовольствием отказались бы от участия в подобной игре. Вот почему фаворита в этом противостоянии предсказать было невероятно сложно.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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В первой четверти стамбульцы очевидно не проявляли никакого интереса к происходящему на паркете. И "Реал" легко ушел вперед, нарастив 11-очковый отрыв. Перелом наступил во второй четверти, когда в середине 10-минутке, наконец, завелись фанаты "Фенера", показавшие, к слову, шикарную явку для матчей такой важности. Фанатский сектор, до сих пор хранивший практически полную тишину, разбудил всех остальных. И трибуны арены запели почти также неистово, как это было в полуфинале. Вместе с ними воспрянули и баскетболисты "Фенербахче". На фоне потерявшего уверенность "Реала" турки вдруг проявили заинтересованность в конечном результате. И к большому перерыву не просто отыграли отставание, но и вышли вперед 40:38.

К этому моменту взыграла гордость и у мадридцев. Больше всех нужно оказалось Густаво Айону. 34-летний мексиканец чуть ли не в одиночку перезагрузил "Реал". По истечении третьей четверти у него было 23 очка, а Мадрид снова вышел в лидеры - 69:63.

Острой концовки так и не вышло. "Фенербахче" снова забыл, зачем победа в таком матче. А у "Реала" помимо Айона разыгрались сразу несколько человек, в первую очередь, Факундо Кампаццо, Фабьен Косер и Трей Томпкинс. Благодаря им, мадридцы без особых усилий довели дело до разгрома - 94:75. Впрочем, вряд ли этот успех сильно их обрадовал, а "Фенербахче" - сильно расстроил. Обе команды рассчитывали совсем на другое.

Спорт Баскетбол
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