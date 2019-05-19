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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

А где Монетный?

На Красной площади скоро появится "музейный квартал"
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 106(7864)
Министерство культуры России дало добро на создание "музейного квартала" рядом с Государственным историческим музеем (ГИМ). Будущее место паломничества туристов объединит несколько святынь - ГИМ, храм Покрова Пресвятой Богородицы, больше известный как храм Василия Блаженного (филиал ГИМ), памятник Миниму и Пожарскому и Старый Монетный двор. Он, по задумке, и станет новым "сердцем "музейного квартала". Пока Монетный двор, упирающийся в угол начала Никольской улицы, как и века назад, закрыт, но к 2022 году - к 150-летию основания Государственного исторического музея, его не просто откроют.
"Музейный квартал" на Красной площади возле ГИМ откроется в 2022 году. Фото: Павел Смертин / ТАСС "Музейный квартал" на Красной площади возле ГИМ откроется в 2022 году. Фото: Павел Смертин / ТАСС
"Музейный квартал" на Красной площади возле ГИМ откроется в 2022 году. Фото: Павел Смертин / ТАСС

- По архитектурной ценности и музейным экспонатам Монетный двор может стать вторым Кремлем, - считает директор ГИМ Алексей Левыкин.

При этом Левыкин подчеркивает, что "музейный квартал" - лишь составная часть масштабной реконструкции Государственного исторического музея, которая начинается в ближайшие дни и закончится в 2022 году, - к 150-летию ГИМ (основан в 1872 году).

Старый Монетный двор станет новым сердцем "музейного квартала"

Другая важная задача реконструкции - перенос части неиспользуемых в ГИМ экспонатов музейного фонда в фондохранилище. Его планируется построить в Новой Москве.

Фото: Аркадий Колыбалов
Банк России принял участие в акции "Ночь в музее".

- Понимаю, что фондохранилища мало интересуют посетителей музеев, но их создание разгрузит музейные площадки, в том числе Покровский собор, будущий музейный квартал и помещения ГИМ для реконструкции, - говорит в интервью РГ" Алексей Левыкин. - Также мы планируем открыть выставочные площадки в Измайлово и Новой Москве. Увеличение зон работы с посетителями дает нам шанс для создания образовательного центра, где обучаться смогут не только дети, но и взрослые.

При этом Левыкин подчеркнул, что музей останется открытым для посетителей весь цикл реставрации. Его поддержал директор департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов, сообщивший, что более 16 миллионов рублей народных средств собрано на реставрацию памятника Минину и Пожарскому у Покровского собора. Ранее ГИМ объявил сбор добровольных пожертвований на реставрацию памятника Минину и Пожарскому. При этом необходимая сумма - 46 миллионов рублей. Как заявил министр культуры России Владимир Мединский, оставшуюся часть средств, требуемых для реставрации, выделит Российское военно-историческое общество.

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