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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Раскаленный паркет

В решающем матче мужского студенческого первенства страны победитель определился на последних секундах основного времени
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 106(7864)
Победами мужской команды Московской государственной академии физической культуры (МГАФК) из подмосковной Малаховки и девушек питерского Политеха (СПБПУ) завершился чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола.
Сергей Козлов (в центре) из МГУ с 20 очками стал лучшим бомбардиром финала АСБ, но его команда проиграла. Фото: пресс-служба АСБ Сергей Козлов (в центре) из МГУ с 20 очками стал лучшим бомбардиром финала АСБ, но его команда проиграла. Фото: пресс-служба АСБ
Сергей Козлов (в центре) из МГУ с 20 очками стал лучшим бомбардиром финала АСБ, но его команда проиграла. Фото: пресс-служба АСБ

Суперфинал с участием четырех мужских и квартета женских коллективов проходил в Казани и венчал "Легендарный сезон", посвященный памяти одного из основателей АСБ, величайшего игрока и тренера, олимпийского чемпиона Мюнхена-1972 Сергея Белова.

Трехдневный и крайне насыщенный различными мероприятиями праздник баскетбола завершался мужским финалом на площадке одной из крупнейших крытых арен столицы Татарстана - во вмещающем 7500 зрителей "Баскет-холле".

Фото: РИА Новости
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Противостояние МГАФК и МГУ стало уже классикой АСБ. Но столь драматичной развязки в матчах этих команд, равно как и в финалах за всю историю Ассоциации, еще не было. Почти все время шла равная игра и фаворита назвать было невозможно. За восемь секунд до сирены об окончании заключительной четверти МГУ за счет попадания Сергея Козлова вышел вперед - 68:67. Однако парни из Малаховки своим шансом воспользовались. Павел Алексиевич взял инициативу на себя и из труднейшего положения поразил цель - 69:68. МГАФК стал чемпионом АСБ в пятый раз. Причем эта удивительная по накалу игра транслировалась в прямом эфире федерального спортивного телеканала "МАТЧ! Страна".

Во встрече за третье место "Сибирские медведи" (иркутский филиал РГУФК) взяли верх над УрФУ - "Уралмаш" (Екатеринбург) - 82:67.

Неудивительно, что именно автор "золотого" броска Алексиевич был признан самым ценным игроком (MVP) Суперфинала. Приз лучшего защитника у Арсения Перова (МГУ), сильнейшим форвардом назван Константин Греков (МГАФК). Еще целый ряд наград был вручен на торжественном гала-вечере АСБ, где подводились итоги всего сезона. Лучший бомбардир - Игорь Клименков (БГИТУ, Брянск), новичок года - Кирилл Кунцев (СКФУ, Ставрополь), лучший баскетболист оборонительного плана - Карапет Хачатрян ("Совы", Киров), лучший молодой тренер - Сергей Полетаев ("Волжские соколы", Нижний Новгород).

У девушек борьба за титул прошла поспокойнее. "Черные медведи" питерского Политеха обыграли своих землячек из Лесотехнического университета со счетом 66:45. Отметим так называемый "дабл-дабл" Валерии Дерябиной из состава победительниц - 17 очков и 12 подборов. Она и получила приз MVP из рук наставника олимпийских чемпионок Барселоны-1992 Евгения Гомельского. Интересно, что петербурженки могли занять весь пьедестал, но в матче за "бронзу" команда Госуниверситета промышленных технологий и дизайна не справилась со студентками владивостокского Дальневосточного федерального университета - 43:51.

Фото: Пресс-служба БК "Спартак" МО
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Лучшим защитником финальной стадии названа одноклубница Дерябиной Кристина Курочкина, аналогичный приз для форвардов у Нины Ульченковой (Лестех). Главный бомбардир всего сезона - уникальная Полина Матушкина, представляющая Пермский колледж олимпийского резерва. Ее средний показатель результативности за матч - 44 (!) очка, а личный рекорд в чемпионате 2018/19 - 58 очков.

Награда лучшему новичку сезона досталась все той же Ульченковой, сильнейшей по игре в защите названа пермячка Анна Панченко, награда для молодого тренера вручена Юлии Аверясовой (РГУФКСМиТ, Москва).

На гала-вечере также были объявлены имена новых членов Зала славы баскетбольной студенческой ассоциации. Среди тех, кто внес огромный вклад в развитие АСБ, - бывший главный тренер команды Московской сельскохозяйственной академии Татьяна Гомельская, которая трижды приводила своих подопечных девушек к чемпионскому званию. Увы, вдова творца нашей олимпийской победы в Сеуле-1988 Александра Гомельского скоропостижно ушла из жизни три года назад. Она введена в Зал славы посмертно.

На играх Суперфинала присутствовал председатель Наблюдательного совета АСБ министр юстиции Александр Коновалов. На пресс-конференции он поделился с журналистами своим видением дальнейшего развития студенческой лиги.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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- Мне кажется, что уже сейчас сильнейшие команды АСБ при небольшом усилении игроками могут на равных сражаться с профи из чемпионата Суперлиги. Но нам гораздо интереснее развиваться отдельно, мы пытаемся создать вполне реальную альтернативу профессиональному баскетболу, - считает Коновалов. - Главное, чтобы присутствовала интрига и наш турнир становился все сильнее по уровню игры. Минувший сезон получился достаточно новаторским, мы на правильном пути.

Исполнительный директор АСБ Сергей Крюков отметил высочайший уровень организации казанского Суперфинала: "Столица Татарстана уже принимала решающие встречи лиги в 2014 году, семь лет назад здесь прошел "Матч звезд АСБ". И сейчас хозяева все приготовили по высшему разряду. Несмотря на то что мужской финал показывали по федеральному каналу, на трибунах собралось очень много зрителей. И я могу объяснить, почему большинство наших ребят не стремятся играть в командах первого и второго дивизионов Суперлиги на скромных контрактах. В АСБ у них есть возможность прогрессировать и расти, проявлять себя и закалять характер".

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