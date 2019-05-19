Региональным каналам дадут пять часов цифрового эфира

Региональные телеканалы получат пять часов эфира в день на частоте "Общественного телевидения России" (ОТР). Такую информацию подтвердил "Российской газете" заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

У региональных каналов будет три часа утреннего эфира ОТР и два - вечернего, чтобы показывать местные новости и программы в цифровом формате.

О том, что решение о врезке региональных телеканалов в первый мультиплекс (ОТР как раз входит в его состав) принято, в апреле говорил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, это позволит сохранить муниципальное и региональное телевидение.

У региональных каналов будет три часа утреннего эфира на частоте Общественного телевидения России и два часа - вечернего

Генеральный директор "Российской телевизионной и радиовещательной сети" (РТРС) Андрей Романченко на "Деловом завтраке" в "Российской газете", комментируя эту тему, уточнял, что РТРС уже готовится к проекту по организации региональных вставок на телеканале ОТР. По его словам, в первую очередь важно решить организационные моменты: какие телеканалы, в каких регионах и в какие часы будут вставляться в цифровой сигнал. Далее РТРС займется техническими моментами.

"Мы будем использовать уже отработанную технологию распределенной модификации. Мультиплекс будет расшиваться и заново сшиваться в каждом регионе, чтобы на спутник повторно поднимались только телеканалы с врезками, - пояснял Андрей Романченко. - Это позволит сэкономить средства и спутниковый ресурс. А телезрителям после внедрения этих врезок понадобится перенастроить цифровые телевизоры и приставки".

В России идет поэтапный переход от аналогового к цифровому телевидению. Он должен завершиться осенью. Тверская область в рамках пилотного эксперимента первой перешла на цифровое вещание 3 декабря, 11 февраля к ней присоединились еще семь регионов. Второй этап состоялся 15 апреля и охватил 20 регионов. 3 июня на "цифру" перейдут еще 36 субъектов РФ. Еще в 21-м регионе аналог отключат 14 октября.

В списке 20 федеральных каналов, которые жители страны могут бесплатно смотреть в цифровом формате со стереозвуком, находятся Первый канал, "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, Пятый канал, "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр", "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".