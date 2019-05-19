Россияне отказываются от гаражей в пользу складов и кладовок

Личные вещи россиян "перекочевывают" из гаражей и с балконов на склады и в кладовки. Предложение помещений для индивидуального хранения выросло за год в два раза, выяснили эксперты "Авито Недвижимость". Увеличивается их площадь и заполняемость. Появляется и все больше жилых проектов с кладовыми помещениями в квартирах, подвалах и на подземных паркингах.

Больше 80 процентов всех кладовок-складов арендуют уже не бизнес, а физлица. Фото: Anela / iStock

Средняя цена аренды складов индивидуального хранения составляет 8,8 тысячи рублей в месяц. Среднесуточная аренда с охраной стоит дороже - в среднем 878 рублей. При этом посуточная аренда складов за год серьезно прибавила в цене - на 144 процента. Кроме помесячной и посуточной аренды владельцы складов практикуют сезонную и годовую абонентскую плату.

Первые склады для индивидуального хранения появились в виде боксов, в которых клиент сам может разместить вещи и закрыть помещение на ключ. Сегодня возникает все больше складов для паллетного хранения, вещи размещаются на стеллажах на деревянных поддонах - паллетах. Также активно развивается прием на хранение отдельных вещей, к примеру, сезонное хранение колес (в среднем 2,5 тысячи рублей за сезон).

Популярность складов индивидуального хранения подтверждается статистикой. Их заполняемость сегодня составляет свыше 90 процентов. Еще четыре года назад более 30 процентов площадей пустовали. Срок хранения вещей на таких складах увеличился на 13 процентов. Среднестатистический контракт аренды складского помещения заключается на 8,5 месяца, говорится в ежегодном отчете Ассоциации компаний индивидуального хранения (АКИХ).

Если первоначально такими складами пользовались и юрлица, а также ИП, то теперь большинство клиентов - обычные люди. Они снимают более 80 процентов всех площадей.

Популярность складов связана с изменением сознания горожан. Гараж для автовладельцев перестал быть непременной мечтой. Балконы новостроек их владельцы предпочитают утеплять и использовать как кабинеты, мастерские, места отдыха. К тому же на рынок выходит все больше проектов без балкона.

Растет и интерес крупных девелоперов к строительству складов небольшой площади, отмечают эксперты консалтинговой компании Knight Frank. В основном речь идет о небольших помещениях от 1 до 15 метров в самой квартире, в подвалах новостроек или в подземных паркингах. Самой популярной является площадь в 4-6 метров.

Покупать кладовку отдельно выгоднее. В Москве средняя стоимость такого помещения составляет 60-70 тысяч рублей за метр при средней цене квадратного метра в 150 тысяч рублей. Чтобы привлечь интерес к покупке кладовок, застройщики часто дают скидку на нее покупателям квартир от 20 до 40 процентов.