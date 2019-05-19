В Москве атлет умер после полумарафона

Один из участников Московского полумарафона скончался после забега, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Несчастный случай произошел с 51-летним мужчиной. Он преодолел 10-километровую дистанцию и получил медаль. Атлет почувствовал себя плохо, когда выходил с территории "Лужников". Медики пытались его реанимировать, но мужчина скончался.

Московский полумарафон считается одним из самых крупных легкоатлетических соревнований в России. Участники допускаются к забегу только с разрешения врачей. Бегуны преодолевают 5 или 10-километровую дистанцию по Фрунзенской, Пречистенской, Лужнецкой, Кремлевской, Раушской, Новодевичьей, Саввинской и Космодамианской набережным.