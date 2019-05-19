В Москве продолжается первый этап Гран-при ФИДЕ

В центральном доме шахматиста имени Ботвинника продолжается первый этап серии Гран-при ФИДЕ.

Напомним, что всего серия Гран-при будет состоять из четырех турниров: Москва, Юрмала и Рига (с 11 по 25 июля), Гамбург (с 4 по 18 ноября) и Тель-Авив (10-24 декабря 2019 года).

На этих этапах сильнейшие шахматисты мира будут бороться за выход в турнир претендентов (путевки получают два лучших игрока) и общий призовой фонд в размере 800 тысяч евро.

Из семи российских гроссмейстеров, стартовавших на первом этапе Гран-при ФИДЕ, в 1/4 финала вышли четверо

При этом, как сообщили организаторы, призовой фонд каждого этапа составит 130 тысяч евро.

В борьбу за победу в Москве изначально вступили 16 гроссмейстеров, включая семерых россиян. Однако до стадии четвертьфинала, увы, дошли лишь четыре наших мастера.

Петр Свидлер, переигравший другого россиянина, Никиту Витюгова, встретится в следующем раунде с поляком Радославом Войташеком.

Соперником Яна Непомнящего, который оказался сильнее представителя Армении Левона Ароняна, стал китайский шахматист Вэй И.

Также в четвертьфинал вышли Даниил Дубов и Александр Грищук, соперники которых пока не определились.

В первом раунде Грищук одолел соотечественника Сергея Карякина, а Дубов переиграл голландского гроссмейстера Аниша Гири.

Турнир в Москве вызвал большой интерес у любителей древней игры и журналистов.

Это очень обрадовало президента Международной шахматной федерации Аркадия Дворковича, который поделился с журналистами ожиданиями от турнира, а также рассказал, за кого он будет болеть:

- Мы рады, что начинаем новый цикл борьбы за мировую шахматную корону. Рады, что турнир проводится именно в Москве, продолжаются шахматные традиции России. Для ФИДЕ важно, что мы сформировали очень плотный шахматный календарь. Рассчитываем, что борьба будет интересной. Состав участников дает право надеяться, что игра будет высочайшего качества. За кого я буду болеть? Конечно, я должен быть нейтрален. У каждого будут одинаковые шансы на победу. Но я гражданин России, поэтому болею за российских шахматистов.

Глава ФИДЕ также рассказал о тех мерах, которые предприняты для борьбы против читерства на турнире, а также поговорил о нокаут-системе.

"Нокаут-система турнира всегда является привлекательной. Мы должны делать шахматы более интересными для тех, кто их смотрит. Каждый следующий турнир должен быть лучше предыдущего. У игроков такого уровня, которые играют на этапах Гран-при, репутация безупречна. Никакого читерства быть не может. Тем не менее у нас есть правила, есть стандарты. Это физический контроль, есть сканеры, которые выявляют наличие устройств. Есть программа, которая способна выявлять читерство. Но еще раз повторю, что на таком уровне читерства быть не может", - добавил Дворкович.

Тем временем

В китайском Хэншуе завершился блицтурнир в рамках Всемирных интеллектуальных игр. Двенадцатая чемпионка мира по шахматам россиянка Александра Костенюк стала лучшей в рапиде (быстрые шахматы), а в блице уступила лишь китаянке Лэй Тинцзе. Отметим, что в играх приняли участие 16 сильнейших шахматисток мира, 13 из которых имеют звание мужского гроссмейстера.