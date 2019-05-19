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19.05.2019 11:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На территории вокзала в Южно-Сахалинска произошел пожар

Текст: Анна Бондаренко

В воскресенье рядом с железнодорожным вокзалом Южно-Сахалинска произошел пожар, горела крыша строящегося здания цеха экипировки вагонов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Фото: AP
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Сообщение о возгорании диспетчер Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона получил в 16-51 по местному времени. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горит кровля цеха общей площадью около 100 квадратных метров.

Возгорание было локализовано в 17-18, полностью ликвидировано в 17-53 по местному времени. Огонь тушили 12 спасателей, а также пожарный поезд Сахалинской железной дороги.

"Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются", - подчеркивают в МЧС.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск
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