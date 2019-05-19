Команда французского океанолога Жан-Мишеля Кусто, которая в апреле приезжала в Приморье, чтобы оценить состояние томящихся в неволе косаток и белух, считает, что нужно придерживаться разработанного экспертным сообществом плана.

"План, объявленный 15 мая, по выпуску 10 косаток, содержащихся на базе передержки в бухте Средняя, непосредственно в бухту к концу мая - началу июня не учитывает рекомендации нашей международной команды и не соответствует оптимальному варианту выпуска, согласованному рабочей группой консилиума ВНИРО по адаптации косаток и белух, совещание которой прошло 14 мая", - говорится в заявлении команды Жан-Мишеля Кусто, распространенном клубом друзей "Эковахты Сахалина" в соцсети Facebook.

Прежде чем отправиться в море, косатки должны пройти диагностику и лечение поражений кожи

По мнению ученых, если выпустить косаток в Средней, они могут возвращаться на базу передержки за едой, досаждать владельцам судов, местным рыбакам и жителям, воруя рыбу, запутываясь в сетях, выпрашивая у людей пищу. Прежде чем отправиться в море, косатки должны пройти диагностику и лечение поражений кожи, отвыкнуть от человека, на что нужно некоторое время, иначе их выживание окажется под угрозой. Программу реабилитации, считает команда Кусто, можно начать немедленно, а выпускать животных нужно в местах, близких к районам отлова.

О предложении выпустить косаток в бухте Средняя, которая находится в пределах естественного ареала косаток, рассказал директор Института проблем экологии и эволюции РАН им. А.Н. Северцова, доктор биологических наук, представитель рабочей группы консилиума ученых, академик РАН Вячеслав Рожнов еще 15 мая: "Сейчас наступает оптимальное время для их выпуска - конец мая - начало июня, потому что вдоль берега бухты на север идет рыба, за рыбой идет нерпа, таким образом, выпущенные в естественную среду косатки перейдут на нормальное питание и вслед за кормовой базой вернутся к местам своего обитания". По словам академика, затягивать сроки реабилитации опасно: чем дольше косатки в неволе, тем больше вероятность их гибели.

Шантарский район Охотского моря - место, где вылавливали косаток, также рассматривался среди вариантов выпуска. Интересно, что 14 мая на совещании рабочей группы консилиума ученых, он был признан оптимальным местом для выпуска косаток. Но для перевозки туда требуются специальные бассейны, подъемные устройства, а также на месте необходимо построить новые вольеры для периода адаптации.

Понятно, что везти косаток в Охотское море сложнее и дороже, но, напоминает председатель совета региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын, еще в декабре прошлого года экологи обращались к командованию Тихоокеанским флотом с просьбой помочь возвратить косаток в естественную среду обитания. "Тогда мы получили ответ, что военные готовы помочь. Им нужно только "техническое задание": сколько косаток, в каких условиях их перевозить, менять ли воду и так далее. И это один из вариантов, как доставить животных в районы вылова", - рассказал он корреспонденту "РГ".

Рекомендации команды Кусто также рассматривают перевозку животных воздушным транспортом в числе возможных способов транспортировки. В частности, из-за большого расстояния (1900 -2700 км) "между местом, где содержатся животные сейчас, и районами выпуска следует рассмотреть возможность использования самолета", говорится в рекомендациях.

Использовать предлагается грузовые самолеты с носовой или хвостовой загрузкой, в числе подходящих называются Ан-22 и Ил-76. "По нашим подсчетам, можно перевезти 2-4 косатки или 4-8 белух за один полет в зависимости от размера самолета и расстояния. При полете на вертолете можно перевозить 1-2 косатки или 2-4 белухи одновременно", - отмечают океанологи.

"Оптимальное время для выпуска в бухту Средняя - до середины июня, в Охотское море - июль. Оптимально, и это говорят все эксперты, освободить там, где выловлены. Но даже Кусто делал ремарку, если только информация о вылове в Охотском море достоверна. Подтвердить это могут только многочисленные исследования и идентификация анализов косаток бухты Средняя и диких косаток в Охотском море, - подчеркивают в минприроды. - Ученые признают, что и в оптимальном варианте выпуска - в Охотском море - есть целый ряд рисков для жизни животных. Некоторые особи элементарно могут не перенести транспортировку, которая длится 4 суток".

Оптимальное время для выпуска косатокв бухту Средняя - до середины июня, в Охотское море - июль

Рекомендации международных экспертов 17 мая были переданы в Минприроды России, сообщили "РГ" в министерстве: "Они содержат описания трех возможных вариантов выпуска (в бухту Средняя, в Охотское море и в ином месте традиционного обитания косаток - прим. ред.) и рекомендации по транспортировке, лечению, сопровождению в пути, о тренерах, количестве занятых специалистов, их подготовке и т.д.".

В рекомендациях описаны плюсы и минусы всех вариантов. "Заявлений Кусто об однозначности только одного варианта в рекомендациях нет, но предположение об идеальном варианте присутствует. Время - самый главный аргумент при выборе места выпуска. Рекомендации переданы межведомственной рабочей группе".

Вопрос находится на контроле у вице-премьера Алексея Гордеева.

Справка "РГ"

В бухте Средняя Приморского уже почти год находятся десять незаконно выловленных косаток и 87 белух. Морские животные предназначались для продажи в океанариумы. Заведено дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.