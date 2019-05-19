В Приморье в ДТП с рейсовым автобусом пострадали семь человек

В ДТП с рейсовым автобусом, следовавшим из поселка Валентин Лазовского района во Владивосток, пострадали семь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района.

Автобус, находившийся на маршруте, съехал в кювет. Среди пострадавших - водитель автобуса, у него подозревают перелом ребра. Также перелом ребра без смещения диагностировали у одной пассажирки. У остальных ушибы и порезы. Все пострадавшие отказались от госпитализации.

Как отметили в ЕДДС, пассажиры отправились во Владивосток следующим рейсом.