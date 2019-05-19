В северо-восточных районах Башкирии выпал снег, а на других территориях и в Уфе наблюдался крупный град. Дороги замело, что осложнило движение автомобилей, "переобутых" на летнюю резину. Очевидцы сняли видеоролики, на которых видно, как замело трассы.

Резкое похолодание пришло на смену аномальной жаре. На прошлой неделе столбики термометров достигали 30-градусной отметки. Снег и град выпали на цветущие деревья и кустарники.

О неблагоприятных метеоусловиях население заблаговременно предупредило МЧС, разослав штормовое предупреждение, в котором говорилось о порывах ветра до 20 метров в секунду и заморозках.