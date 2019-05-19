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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Все грани таланта

В Казани на чемпионате WorldSkills Russia будут вытачивать детали и выращивать алмазы
Текст: Олег Корякин (Казань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 106(7864)
20 мая в столице Татарстана открывается VII Национальный чемпионат "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia). В нем участвуют более 1500 человек из России и зарубежных стран.

Соревноваться здесь будут в 93 компетенциях, по которым, пожалуй, можно проследить всю историю профессий, начиная с хлебопечения и плотницкого дела и заканчивая инженерией космических систем и эксплуатацией беспилотников. Турнир позволит не только выявить мастеров своего дела в разных сферах, но и провести "генеральную репетицию" перед 45-м чемпионатом мира по профмастерству WorldSkills Kazan 2019, который пройдет здесь же в конце августа.

Особое внимание уделяют специалистам в возрастной категории "50+". Для них проведут отдельный чемпионат "Навыки мудрых"

Среди участников на чемпионате преобладают, конечно, представители рабочих специальностей, но немало и айтишников, робототехников, инженеров. Впрочем, грань между "работягами" и "технической интеллигенцией" сейчас порой едва различима. Чтобы работать за тем же токарным станком с ЧПУ (числовое программное управление), нужна очень высокая квалификация.

Все больше современных профессий находятся на стыке разных отраслей. К чему, например, отнести роботизированную сварку или цифровое сельское хозяйство? Для подобных компетенций, как рассказала заместитель генерального директора союза "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Карина Саликова, на соревнованиях создали площадку Future Skills ("Навыки будущего"). Она будет устроена по принципу "умного города". Его обитателями как раз станут представители профессий, которые пока воспринимаются как экзотика, но вскоре прочно войдут в нашу жизнь.
В Москве началась борьба за выход в финал чемпионата WorldSkills Russia

Так, впервые на чемпионате представят высокотехнологичную компетенцию "Синтез и обработка минералов". На глазах изумленной публики специалисты, которых в стране по пальцам перечесть, в ускоренном режиме вырастят алмазы. Они затем используются в промышленности. Технология уникальная. Но и о старые профессии списывать со счетов никто не собирается. К слову, особое внимание на турнире уделяет специалистам в возрастной категории "50+". Для них проведут отдельный чемпионат "Навыки мудрых". Его участники смогут не только посоревноваться, но и выучиться на экспертов WorldSkills Russia. Это не просто какой-то почетный статус, а хорошо оплачиваемая профессия. На следующих национальных чемпионатах они уже будут оценивать молодых участников. Благо опыта у них предостаточно. Кроме того, на специальных тренингах им помогут раскрыть в себе предпринимательский потенциал, научат генерировать бизнес-идеи.

Свои состязания по 48 компетенциям пройдут и среди юниоров в возрасте от 14 до 16 лет.

А для юных зрителей будет действовать площадка "Приди и попробуй". Идея проста: хочешь "примерить" на себя какую-то профессию - пожалуйста. Если почувствовал, что это "твое", представители того или иного колледжа расскажут, куда приходить.

Ожидается и насыщенная деловая программа. Ее участниками станут представители власти, учреждений профобразования, предприятий.

Общество Образование Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан
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