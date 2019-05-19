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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Конец очереди

В Стерлитамаке выдадут сертификаты на частные детские сады
Текст: Айгуль Камаева (Стерлитамак)
Российская газета - Федеральный выпуск № 106(7864)
Пилотный проект, призванный помочь решить проблему с нехваткой мест в муниципальных детсадах, с начала осени стартует в Стерлитамаке. Его суть в выдаче сертификатов, которые можно направить на оплату частного садика. Их получат родители малышей в возрасте от полутора до трех лет, которым отказали в путевке в муниципальный детсад из-за отсутствия мест.

Сертификат заменит денежную выплату, которую муниципалитет выделял семьям в случае отсутствия мест в детсадах. Теперь сумма компенсации значительно вырастет. Для стерлитамакцев - до шести тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, если раньше на эти выплаты претендовали только семьи из категории нуждающихся, то теперь сертификат смогут получить все родители, имеющие детей от полутора до трех лет.

Фото: iStock
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Обязательное условие для получения сертификата заключается в том, что его мама должна выйти из отпуска по уходу за ребенком на работу. Таким образом, за счет уплаты налогов и взносов трудоустроенных женщин новшество будет выгодным и для бюджета.

Дети в возрасте от полутора до трех лет находятся в отдельной очереди на путевки в детсад. В Стерлитамаке их дожидаются около 500 малышей. При этом в городе работают два лицензированных частных детсада и пара десятков нелицензированных. Чиновники надеются, что сертификат дошкольника станет для последних стимулом стать легальными.

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