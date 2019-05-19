Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову могут оштрафовать за вождение без прав и непристегнутый ремень безопасности. 16-летняя спортсменка выложила в сеть видео, где она самостоятельно управляет автомобилем.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе МВД по Удмуртии, сейчас по факту происшествия проводится проверка по статье 12.7 КоАП России ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством").

По ней фигуристке грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Окончательное решение будет принято по результатам проверки.