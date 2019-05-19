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19.05.2019 15:20
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Алину Загитову могут оштрафовать за вождение без прав

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову могут оштрафовать за вождение без прав и непристегнутый ремень безопасности. 16-летняя спортсменка выложила в сеть видео, где она самостоятельно управляет автомобилем.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Как сообщили "РГ" в пресс-службе МВД по Удмуртии, сейчас по факту происшествия проводится проверка по статье 12.7 КоАП России ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством").

По ней фигуристке грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Окончательное решение будет принято по результатам проверки.

Спорт Фигурное катание Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск РГ-Видео
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