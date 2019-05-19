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19.05.2019 16:31
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Динамо" сохранило прописку в Премьер-лиге

Текст: Артур Нанян
Московское "Динамо" решило задачу по сохранению прописки в Премьер-лиге. Сыграв вничью в матче 29-го тура чемпионата с "Енисеем" (2:2), "бело-голубые" стали недосягаемы для "Крыльев Советов".
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

В активе команды Дмитрия Хохлова, занимающей 12-е место, 32 очка. У "Крылышек" же 28 баллов. Таким образом, матч последнего тура с "Арсеналом" не будет иметь для динамовцев никакого значения с турнирной точки зрения. Но при этом игра с туляками станет исторической, первой в истории на новом стадионе столичного клуба.

Что касается борьбы за выживание, то единственная интрига - сумеет ли "Уфа" опередить "Крылья Советов" или нет. Если ничего не поменяется, то самарская команда встретится в переходных матчах с четвертым клубом первого дивизиона, а уфимцы - с третьим.

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