В поезде Новосибирск-Барнаул произошла массовая драка

Транспортная полиция начала проверку по факту конфликта между 14 пассажирами в поезде сообщением Новосибирск-Барнаул.

По предварительным данным, в одном из вагонов между пассажирами произошла ссора, которая быстро переросла в драку. Очевидцы случившегося обратились за помощью в полицию.

- По прибытии поезда в Барнаул 12 пассажиров задержаны, личности еще 2 участников конфликта устанавливаются. Они сошли на другой станции, - рассказала "РГ" представитель Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу Анна Щербакова.

Известно, что все задержанные - жители Новосибирской области. Некоторые из пассажиров находились в состоянии алкогольного опьянения. Они отправлены на медицинское освидетельствование. В отношении дебоширов составлены протоколы об административном правонарушении.

Что стало причиной ссоры - пока неизвестно. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.