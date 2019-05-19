Беглов поручил увеличить надбавку учителям за классное руководство

В Петербурге будут увеличены надбавки для педагогов за классное руководство. Соответствующее поручение врио губернатора Северной столицы Александр Беглов дал городскому комитету по образованию.

- Призвание, долг - это красивые и правильные слова, но результат вашей работы должен отражаться и на зарплате, - отметил Александр Беглов, выступая в Академии талантов на открытии Бала классных руководителей, сообщает пресс-служба Смольного.

Сейчас в школах Петербурга более двадцати тысяч педагогов-предметников занимаются классным руководством. Эта работа занимает у учителей довольно много времени, педагоги занимаются воспитательной работой, плотно взаимодействуют с родительскими комитетами и семьями учеников.

Введение повышающего коэффициента станет дополнительным стимулом для педагогов.