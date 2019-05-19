British Airways прекращает полеты в Петербург и Киев

Компания British Airways заявила об остановке рейсов из Лондона в Петербург и Киев. Как рассказали в пресс-службе авиаперевозчика, полеты по этим направлениям "больше не являются коммерчески целесообразными".

Уточняется, что рейсы прекратятся с 3 октября. Полеты из Хитроу в Санкт-Петербург компания выполняла более 45 лет.

British Airways - национальный авиаперевозчик Великобритании. Основные пересадочные узлы - Хитроу и Гатвик. Парк самолетов состоит из Airbus и Boeing разных модификаций и насчитывает 275 судов.