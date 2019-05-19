Фармацевтов призвали выходить на международный рынок

Стратегия развития фармацевтической отрасли до 2030 г. будет вынесена на утверждение правительства РФ до конца мая. Об этом заявил первый замминистра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб на Петербургском международном юридическом форуме.

По его словам, наибольшее отличие нового документа от Стратегии-2020, которая завершает свое действие, - ориентированность на разработку и внедрение новых отечественных препаратов. Первая стратегия носила в первую очередь технологический характер и предусматривала прежде всего перевооружение отрасли. На следующие десять лет задача более масштабная - выход на внешние рынки. Например, Стратегия развития фармотрасли до 2030 года предусматривает присоединение России к международным стандартам ICH и PIC/S, которые регламентируют процессы производства и выпуска лекарств на рынок.

Объем инвестиций в фармацевтику с начала действия Стратегии-2020 превысил 200 млрд рублей

- За счет грамотной господдержки можно преодолеть барьеры по выходу на внешние рынки, - считает Цыб, - и для нас важно, чтобы на внутреннем рынке завоевывали позиции местные производители, получая возможность активно инвестировать в продвижение своей продукции на внешние рынки.

Новый документ формулирует как минимум пять главных целей: развитие инфраструктуры для обеспечения потребностей системы здравоохранения, совершенствование регулирования, увеличение экспорта и развитие инноваций, а также подготовка кадров. Эта цель, кстати, была обозначена и в предыдущей стратегии, и улучшение уже наступило. В частности, благодаря ей в РФ созданы высокотехнологичные научно-образовательные фармцентры.

Объем инвестиций в отечественную фармацевтику с начала действия Стратегии-2020 превысил 200 миллиардов рублей, прирост рынка составил порядка 1,5 триллиона рублей. В ближайшие десять лет, как ожидается, он будет увеличиваться.

- В проекте стратегии развития фармацевтической промышленности мы закладываем увеличение объема российского рынка к 2030 году более чем в два раза и прогнозируем, что этот объем в 2030 году составит порядка трех триллионов рублей, - отметил Сергей Цыб.

Однако игроки фармрынка считают, что рост может обеспечить только внутренний рынок.