Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил билетную программу на чемпионат Европы-2020, матчи которого пройдут в том числе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Минимальная стоимость билетов составит 30 евро. За такую цену приобрести их можно будет на встречи в Бухаресте, Будапеште и Баку. Эти города входят в так называемый кластер "В". В первый кластер попали Амстердам, Бильбао, Копенгаген, Дублин, Глазго, Лондон, Рим, Мюнхен и Санкт-Петербург. Здесь минимальная цена составит 50 евро.

Сообщается, что на Евро-2020 для болельщиков будет доступно рекордное количество билетов - три миллиона. На первом этапе продаж, который пройдет с 12 июня по 12 июля 2019 года, для покупки будут доступны 1,5 миллиона билетов. На втором этапе (декабрь 2019 года) - один миллион.