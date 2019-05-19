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19.05.2019 14:16
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Сальвадор Дали произвел фурор на кубанской "Ночи музеев"

Текст: Анна Юркова
Фото: Владимир Аносов

В международной культурной акции "Ночь музеев - 2019" приняли участие 283 тысяч жителей Краснодарского края. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе администрации региона. Гостей принимали в 60 музеев края, а также в библиотеках, выставочных залах, скверах и частных галереях всех городов Кубани. В этом году мероприятия в рамках акции были посвящены объявленному в России Году театра.

В Краснодаре праздник начался в сквере имени Жукова. Здесь сотрудники краевого государственного историко-археологического музея-заповедника имени Е.Д.Фелицына подготовили необычные инсталляции, объединенные общей темой "Живая летопись".

Фото: theverge.com
Сальвадор Дали делает селфи с посетителями музея

Экспозиция отразила различные периоды истории музея и важнейшие направления его деятельности за 140 лет работы. На площади встречаешь макет кургана - до сих пор такие погребения сохранились на территории кубанских степей, древнюю четырехколесную повозку, в которую запрягали быков, а также склеп Геракла. Последний памятник был обнаружен учеными в 70-х годах XX века при раскопках древнегреческого города Горгиппия, расположенного на месте Анапы. Сохранилось 150 каменных блоков с фресками, изображающих подвиги Геракла, копии которых и представили в макете. А завершал выставку дольмен - сооружение эпохи бронзы.

- Одни ученые считают, что дольмены были гробницами древних людей, другие - храмами. Адыги называли их "испун - дома карликов", а казаки "богатырскими хатами". Дольмены расположены во многих районах Краснодарского края - Геленджикском, Сочинском, Туапсинском, Абинском, - рассказали в пресс-службе музея.

Заглянуть в настоящее закулисье помогла выставка "Кубань театральная XX-XXI веков" в самом здании музея. Перед высокими дверьми выстроилась длинная очередь ожидающих зрителей. Большое массивное зеркало в деревянной раме на входе, в гримерках - множество документов и фотографий известных кубанских актеров. В декорационном цехе покачиваются исторические костюмы и кулисы из балета "Иван Грозный" в постановке Юрия Григоровича. Экспозиция собиралась много месяцев музейными сотрудниками вместе с заслуженными артистами, режиссерами и представителями творческих династий Кубани.

Фото: Калужская городская Дума
Калужскому музею космонавтики подарили экспонаты
Фото: Михаил Почуев/ТАСС
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Гвоздем программы стала театрализованная экскурсия "В старинном доме с лестницей витой", раскрывающая тайны хозяев старинного здания, где обосновался музей - купцов Богарсуковых. Записываться на нее надо было заранее, ведь группы формировали до 15 человек.

В художественном музее имени Коваленко зрители могли познакомиться с редкими книгами из коллекции его основателя, шедеврами русского искусства, а маленькие посетители поучаствовали в мастер-классах по изготовлению театральных масок и кукол-ходилок.

А вот в краевом выставочном зале изобразительных искусств впервые акцию провели сразу на двух площадках - в центре города и и в историческом парке "Россия - моя история". Самый живой интерес вызвала выставка графики мастера эпатажа Сальвадора Дали. А желающих сфотографироваться на диване-губах в сюрреалистической комнате, воссоздающей черты голливудской актрисы Мэй Уэст, не было отбоя…

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