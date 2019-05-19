В Ростовской области начались съемки кинокартины "Огонь" c Константином Хабенским в главной роли.

В эпицентре событий шесть пожарных, которым надо спасти от огня маленькую деревню. Помимо Константина Хабенского в фильме снимаются Андрей Смоляков, Ирина Горбачева, Виктор Добронравов, Иван Янковский, Роман Курцын.

Планируются масштабные натурные съемки с уникальными спецэффектами, технически сложными трюками и грандиозные массовые сцены. К участию в последних пригласили донских спасателей.

- Эпизодические роли исполнят 25 спасателей 6 отряда ФПС по Ростовской области. По задумке режиссера участие реальных сотрудников МЧС привнесет в фильм ощущение правдоподобности происходящего. Основные съемки пройдут в аэропорту "Таганрог-южный". В воздушных сценах также будет задействована спецтехника: вертолеты Ми-8, самолеты Ил-62, Ан-26 и многоцелевые Бе-200, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

Планируется, что фильм "Огонь" выйдет в прокат 27 декабря 2020 года.