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19.05.2019 20:14
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Симферополь - по прямой

Готовность крымской трассы "Таврида" министр транспорта РФ оценил в 60 процентов
Текст: Евгений Гайва, Илья Изотов (Симферополь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 106(7864)
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих проинспектировал строящуюся в Крыму 250-километровую трассу "Таврида" Керчь - Симферополь - Севастополь, которая с конца 2018 года на некоторых участках уже начала запускаться в эксплуатацию в двухполосном исполнении. А концу 2020-го главная транспортная артерия полуострова порадует автомобилистов четырьмя полосами отличного асфальта на всем протяжении.
Евгений Дитрих: Все работы на трассе "Таврида" идут по графику. Фото: Илья Изотов. Евгений Дитрих: Все работы на трассе "Таврида" идут по графику. Фото: Илья Изотов.
Евгений Дитрих: Все работы на трассе "Таврида" идут по графику. Фото: Илья Изотов.

В субботу автобус с руководителями минтранса, региональными чиновниками и специалистами фирмы-подрядчика "ВАД" стартовал из Севастополя рано утром, чтобы они могли оценить темпы работ.

Две полосы движения на некоторых участках от Севастополя до Симферополя уже готовы, и вскоре по ним поедут автомобилисты

- На шестом и седьмом участке близ Севастополя осуществляется достаточно большой объем выемки грунта, возведение укрепительных инженерных сооружений для исключения оползней. Опоры на строящихся развязках установлены фактически везде, а местами на них надвинуты пролеты. Все работы идут по графику, - рассказал министр.

Две полосы движения на некоторых участках от Севастополя до Симферополя уже готовы, и вскоре по ним поедут автомобилисты. А вчера у восточного въезда в Симферополь была открыта крупнейшая развязка трассы "Таврида" между селами Урожайное и Трудовое. Еще недавно там возникали многокилометровые пробки, но к началу активного курортного сезона, когда трасса примет весь поток автотуристов с Крымского моста, их просто не будет. Евгению Дитриху показали на схеме и вживую 11 съездов и два путепровода, построенных на этой важной развязке.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Достоинство развязки в том, что она позволяет разгрузить дорогу, пустить транспорт со стороны Белогорска прямиком в Симферополь, - рассказал пресс-секретарь компании-подрядчика "ВАД" Григорий Назаров. - А со следующего года весь транзитный транспорт, который сейчас вынужден ехать в город для выхода на объездную дорогу, будет пущен с этой же развязки в обход Симферополя по пятому этапу "Тавриды".

Пока на работающих полосах трассы "Таврида" уложено два слоя асфальта, а верхний - слой износа - появится в конце 2020 года перед окончательной сдачей трассы в эксплуатацию.

- В целом готовность "Тавриды" сегодня - более 60 процентов, - сказал Евгений Дитрих. - Инженерные работы хоть и не такие капиталоемкие, но достаточно продолжительные по времени. Поэтому если мы и успеем открыть дорогу раньше, то ненамного. Для завершения всех работ на инженерных укреплениях потребуется достаточно длительное время.

Напомним, в конце декабря 2018 года открыто движение автотранспорта по двум новым полосам трассы "Таврида" - сначала на участке 27,5 километра от Симферополя до Белогорска, а потом 85,6 километра от Белогорска до села Батальное Ленинского района.

Проезд по всем четырем полосам федеральной автомобильной дороги от Керчи до Севастополя откроется в декабре 2020 года.

Вступили в силу летние ограничения для фур

Вступил в силу приказ Росавтодора, ограничивающий движение большегрузного транспорта по ряду участков федеральных трасс в дни, когда температура воздуха, по данным Росгидромета, будет выше 32 градусов. Ограничения действуют до 31 августа.

Фото: Артур Лебедев/ТАСС
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Так, на трассе М-9 для большегрузов закроют участок в Псковской области с 419-го по 616-й километр, на трассе М-10 - участок в Ленинградской области с 593-го по 674-й километр и подъезды к городу Тосно на старом направлении, также участки дорог Р-21, Р-23, Р-56 и других дорог на подъезде к крупнейшим транспортным узлам. Затронут ограничения транспорт, нагрузка на ось которого превышает допустимый уровень. Так, для автодорог, рассчитанных на нагрузку 6 тонн, допустимая нагрузка на одиночную ось составляет 5,5 тонны, или 8 тонн для двухосной группы с расстоянием между осями не более метра.

Ограничения призваны сохранить дорожное покрытие. "При высоких температурах покрытие дорог разжижается, поэтому на дорогах образуется колея", - поясняет заместитель завкафедрой дорожно-строительных материалов МАДИ Эдуард Котлярский. В колее автомобилем становится тяжело управлять. Многие страны - Италия, Португалия, США - очень внимательно к этому относятся и используют специальные технологии. В России при строительстве дорог также применяются специальные смеси, так что проблема теоретически решена при соблюдении технологии, но на дорогах, построенных в 1990-е годы, которые уже потеряли значительную часть своего ресурса, образование колеи вполне возможно. Подобная ситуация наблюдалась на одном участке Ленинградского шоссе, где все движение шло по двум полосам вместо четырех.

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