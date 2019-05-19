Под Волгоградом пенсионер нашел мешок с оружием

В Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, незаконно хранившего оружие и боеприпасы. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД РФ.

- Огнестрельное оружие и патроны 60-летний житель города Котово обнаружил еще в мае прошлого года. По словам пенсионера, бесхозный мешок валялся на окраине города, и сдавать его в полицию было жалко. Мужчина решил создать личную коллекцию оружия, - рассказали в ведомстве.

Судя по материалам уголовного дела, в ноябре этого года нерабочий пистолет Макарова он переделал в оружие, пригодное к производству выстрелов, а также самостоятельно изготовил 42 патрона к нему и стал хранить в своей квартире вместе с остальным вооружением. В конце января подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.

- Во время обыска у него был изъят достаточно внушительный арсенал: обрез, изготовленный самодельным способом из охотничьего ружья 16 калибра, три револьвера калибра 5,6 мм, переделанных из сигнальных в боевые, два пистолета Макарова калибра 9 мм, а также около 200 боеприпасов от пистолетов, винтовок и охотничьих ружей различных марок, - уточнили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

Сейчас уголовное дело рассматривается в суде Котовского района Волгоградской области. За страсть к незаконному коллекционированию оружия пенсионер может схлопотать пять лет колонии.