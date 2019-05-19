Владимир Путин пообещал поддержку молодым ученым

Новые научно-образовательные центры по всей стране будут открываться быстро и без бюрократии. Кроме того, в России нужно создавать условия для привлечения уехавших за рубеж ученых. С такими заявлениями Владимир Путин выступил в пятницу в Сочи на встрече с получателями мегагрантов и молодыми учеными.

В резиденции "Бочаров Ручей" почти два часа участники совещания спрашивали президента обо всем, что их волнует: от конкретных проблем научного мира до проектов по спасению человечества. Они также рассказали президенту, что с момента запуска программы мегагрантов в Россию вернулись примерно половина тех ученых, кто уехал в середине девяностых. И дело не только в деньгах - появились условия для работы. В ответ Владимир Путин заявил, что и дальше необходимо привлекать в Россию ученых, которые уехали в другие страны заниматься научной деятельностью.

Только за последние два года в России на базе вузов и научных организаций было создано почти 80 лабораторий мирового уровня, а всего их уже 236

"Нам нужно делать сейчас все, чтобы люди жили все-таки в среде своего родного языка и своей родной культуры и могли бы общаться с коллегами по всему миру, имея основным местом своего пребывания свою родину", - заявил он. Президент также отметил, что уже сейчас многие российские специалисты так или иначе возвращаются: кто-то "на полную катушку" работает в России, кто-то частично. При этом, по мнению Путина, в том, что ученые когда-то уехали, есть как минусы, так и плюсы, ведь "что-то там получив, сейчас они работают здесь". "Я проблем больших не вижу. Наоборот, мне кажется, надо извлечь из этого какую-то пользу", - заметил он.

Президент также пообещал, что обязательно продолжится укрепление научного потенциала и создание современных условий для работы ученых в регионах России. По его словам, только за последние два года в России на базе вузов и научных организаций было создано почти 80 лабораторий мирового уровня, а всего их уже 236. Он также рассказал, что уже в этом году в Белгороде, Кемерово, Нижнем Новгороде, Перми, Тюмени будут запущены первые научно-образовательные центры. "Постараемся сделать это как можно быстрее, без излишней бюрократии", - заверил Путин.

В ходе совещания президент неоднократно подчеркивал, что "плодотворное научное творчество предполагает и отсутствие бюрократической волокиты". Так, по его словам, недопустимо, когда обещанные, запланированные в рамках проекта средства поступают неритмично или вообще не поступают. "Но я уже сказал, что мы на первом этапе обеспечили ритмичное финансирование. Гарантирую, что это будет и в дальнейшем. У нас источник есть, он определен, он достаточный для работы подобного рода, и никаких проблем с финансированием я здесь не вижу", - пояснил Путин. Главное условие, по словам президента, - исследования должны быть интересными, устремленными в будущее, а их результаты - создавать дополнительные возможности развития.

В ходе встречи Владимиру Путину пожаловались на сложную систему распоряжения средствами мегагрантов на исследования и предложили передать руководителям научных проектов право самостоятельно принимать оперативные решения и не тормозить ход реализации проектов. Президент в ответ пообещал, что это будет сделано.

Молодой физик Алексей Федоров обратил внимание Путина на то, что гранты для поддержки талантливой молодежи распространяются только на специалитет и бакалавриат, но не магистратуру. "Андрей Александрович (Фурсенко - помощник президента РФ. - Прим. "РГ") жадина, он даже мне не сказал, что этот грант распространяется только на бакалавриат, это даже странно. Посчитаем, определим источник и сделаем это в ближайшее время", - пообещал в ответ президент. Другой участник совещания пожаловался Путину на еще одну проблему - отсутствие квот на трудоустройство иностранных ученых в научно-исследовательские институты (НИИ). В качестве примера он рассказал, что совсем недавно ему не удалось пригласить профессора из Японии в НИИ. В ответ Путин сказал, что первый раз слышит о таких правилах в Академии наук. "Я поговорю с президентом академии, первый раз об этом слышу", - заметил он. Студентка МГУ Полина Шлапакова, одна из победителей конкурса президентских грантов по поддержке талантов, рассказала президенту, насколько важно даже не для ученых, а для школьников иметь возможность познакомиться с большой наукой. "Я, например, в Челябинске могла только мечтать о том, чтобы встретиться с учеными, которые публикуются в Science, Nature, а здесь я могу с ними поговорить в неформальной обстановке. И все те интересные вещи, которые они нам здесь рассказывают, мы потом приезжаем в регионы к себе и преподаем, рассказываем это школьникам", - пояснила она. Общение ученых и президента в какой-то момент перешло от обсуждения частных проблем в науке к глобальным. Так, один из участников беседы отметил, что мегагранты предполагают реализацию очень крупных проектов, но в ряде сфер РФ могла бы реализовывать глобальные проекты для всего мира, "что-то родить для всего человечества". "Может быть, вам покажется это странным, а может быть, нет - я многократно обсуждал это со своими друзьями, с людьми, которые занимаются или в прежние времена активно занимались наукой. Именно об этом мы и думаем, только вопрос в выборе приоритета", - ответил Путин.