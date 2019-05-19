Владимир Путин заявил о важности лазерного оружия

Боевые лазерные комплексы будут определять потенциал Российской армии и флота на весь XXI век, заявил Владимир Путин.

Президент завершил цикл совещаний, посвященных военной тематике. Согласно новому формату на этих встречах обсуждалось оснащение Воздушно-космических сил. То есть теперь каждый новый сезон таких совещаний будет посвящен определенному виду или роду войск Вооруженных сил. Кроме того, российский лидер не только проводил совещания, но и посетил профильные для этой сферы предприятия - Казанский авиационный завод и 929-й Государственный летно-испытательный центр минобороны в Ахтубинске. Это тоже часть нового формата - перед совещаниями президент вместе с руководством минобороны будет и впредь ездить в соответствующие воинские части, полигоны, а также на предприятия ОПК, где производится основная военная продукция для данного вида или рода войск.

Ведется работа над системами лазерного оружия с использованием отечественной оптики и высокочувствительной оптоэлектроники

В начале итоговой встречи Владимир Путин предложил отдельно рассмотреть, как в целом идет разработка перспективных образцов вооружения, "в том числе создаваемых на основе так называемых новых физических принципов".

В ходе совещания глава государства особое место уделил обсуждению работы над системами лазерного оружия с использованием отечественной оптики и высокочувствительной оптоэлектроники. Это в том числе такие типы оружия, которые еще недавно "встречались только в фантастических рассказах", заметил президент. "Имею в виду боевые лазерные комплексы тактического уровня. Они созданы уже на практике", - пояснил Путин.

По его словам, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия будут во многом определять боевой потенциал Российской армии и флота практически весь XXI век.

Владимир Путин также обсудил с участниками заседания, как продвигается межведомственная программа "Перспективная морская электроэнергетика". "Мы можем, если добьемся необходимого результата, использовать все эти наработки потом - и надо к этому, безусловно, стремиться - в гражданских сферах, в отдельных регионах России, где такие разработки будут крайне востребованы, в том числе в Арктике, в регионе, который имеет для нас историческое и стратегическое значение", - заявил Владимир Путин.

Важно также, что на совещании были рассмотрены первые практические результаты войсковой эксплуатации новейшей техники, включая лазерное оружие "Пересвет" и авиационный ракетный комплекс, гиперзвуковой комплекс "Кинжал". Впервые об этих типах российского вооружения весь мир узнал в марте, когда Владимир Путин рассказал о них во время своего Послания Федеральному Собранию.

Ранее российский лидер на совещаниях в Сочи обсудил тенденции развития боевой авиации и проблемы ракетно-космической отрасли.