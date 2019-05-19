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19.05.2019 14:12
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Локомотив" не сумел в большинстве обыграть "Урал"

Текст: Артур Нанян
Фото: Татьяна Андреева
В Екатеринбурге в матче 29-го тура Премьер-лиги встретились финалисты Кубка России - "Урал" и "Локомотив". Игра завершилась боевой ничьей - 2:2.

В отличие от москвичей, у уральцев не было никакой турнирной мотивации на этот поединок. Команда Дмитрия Парфенова обезопасила себя от вылета и попадания в зону стыков. И могла спокойно готовиться к предстоящему 22 мая финалу Кубка страны.

Ну а "Локомотив" продолжает вести борьбу с "Краснодаром" за прямую путевку в Лигу чемпионов. Для нее "красно-зеленым" необходимо занять второе место по итогам сезона. И если бы команда Юрия Семина набрала бы сегодня три очка, она уже почти наверняка добилась своей цели.

Фото: AP Photo/Joan Monfort
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Уже в начале встречи гости открыли счет усилиями Антона Миранчука. Но после гола "Локомотив" расслабился, а "Урал" стал поджимать. В результате уже в первом тайме Андрей Панюков сравнял счет, а в начале второй половины Отман Эль-Кабир вывел хозяев вперед. Надо отметить, что клуб из Екатеринбурга выглядел значительно лучше соперника. Но "Локомотив" все же отыгрался: на 64-й минуте с пенальти дубль оформил Миранчук. А спустя несколько мгновений хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Стефана Страннберга. Однако москвичам это не помогло. Матч так и завершился ничьей.

Добавим, что "Локомотив" обеспечил себе место в тройке и как минимум участие в квалификации Лиги чемпионов.

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