"Локомотив" не сумел в большинстве обыграть "Урал"

В Екатеринбурге в матче 29-го тура Премьер-лиги встретились финалисты Кубка России - "Урал" и "Локомотив". Игра завершилась боевой ничьей - 2:2.

В отличие от москвичей, у уральцев не было никакой турнирной мотивации на этот поединок. Команда Дмитрия Парфенова обезопасила себя от вылета и попадания в зону стыков. И могла спокойно готовиться к предстоящему 22 мая финалу Кубка страны.

Ну а "Локомотив" продолжает вести борьбу с "Краснодаром" за прямую путевку в Лигу чемпионов. Для нее "красно-зеленым" необходимо занять второе место по итогам сезона. И если бы команда Юрия Семина набрала бы сегодня три очка, она уже почти наверняка добилась своей цели.

Уже в начале встречи гости открыли счет усилиями Антона Миранчука. Но после гола "Локомотив" расслабился, а "Урал" стал поджимать. В результате уже в первом тайме Андрей Панюков сравнял счет, а в начале второй половины Отман Эль-Кабир вывел хозяев вперед. Надо отметить, что клуб из Екатеринбурга выглядел значительно лучше соперника. Но "Локомотив" все же отыгрался: на 64-й минуте с пенальти дубль оформил Миранчук. А спустя несколько мгновений хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Стефана Страннберга. Однако москвичам это не помогло. Матч так и завершился ничьей.

Добавим, что "Локомотив" обеспечил себе место в тройке и как минимум участие в квалификации Лиги чемпионов.