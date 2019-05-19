На Урале ребенка насмерть придавило упавшим забором

В Верхней Пышме расследуют обстоятельства трагического несчастного случая: на подростка упала секция бетонного забора - ребенок от полученных травм скончался.
Как сообщили "РГ" в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области, накануне вечером мальчик 12-13 лет с двумя приятелями играл у гаражно-строительного кооператива на улице Машиностроителей.
Ребята начали перелезать через бетонный забор вокруг комплекса, двое благополучно перебрались через него, но когда настала очередь третьего, одна секция ограждения упала.
Назначена судмедэкспертиза.
Прокуратура, в частности, устанавливает, на чьем балансе находится забор, кому принадлежит земельный участок.