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19.05.2019 10:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале ребенка насмерть придавило упавшим забором

Текст: Татьяна Воробьева

В Верхней Пышме расследуют обстоятельства трагического несчастного случая: на подростка упала секция бетонного забора - ребенок от полученных травм скончался.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области, накануне вечером мальчик 12-13 лет с двумя приятелями играл у гаражно-строительного кооператива на улице Машиностроителей.

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Ребята начали перелезать через бетонный забор вокруг комплекса, двое благополучно перебрались через него, но когда настала очередь третьего, одна секция ограждения упала.

Назначена судмедэкспертиза.

Прокуратура, в частности, устанавливает, на чьем балансе находится забор, кому принадлежит земельный участок.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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