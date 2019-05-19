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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ванины шаги

Спасенный в Магнитогорске малыш прошел реабилитацию и учится ходить
Текст: Михаил Пинкус (Магнитогорск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 106(7864)
Спасенному из-под завалов рухнувшего дома Ване Фокину, имя которого после трагедии стало известно всей стране, исполнился годик и четыре месяца. С первых дней 2019 года он находится под наблюдением врачей и уже попривык к людям в белых халатах - успел познакомиться с московскими, магнитогорскими и челябинскими докторами.
Ванечка чудом остался жив, вернулся домой и стараниями многих людей идет на поправку. Фото: Из семейного архива семьи Фокиных. Ванечка чудом остался жив, вернулся домой и стараниями многих людей идет на поправку. Фото: Из семейного архива семьи Фокиных.
Ванечка чудом остался жив, вернулся домой и стараниями многих людей идет на поправку. Фото: Из семейного архива семьи Фокиных.

После последнего курса реабилитации в Челябинской областной детской больнице впереди у Ванечки две недели отдыха, которые он проводит дома с семьей. А затем нужно будет снова показаться врачам для оценки динамики восстановления.

Фото: Семейный архив Фокиных
Спасенный в Магнитогорске Ваня Фокин прошел повторную реабилитацию

- Как-то по-особенному не праздновали, - сообщила "РГ" мама Ольга Фокина. - Попили чаю с рулетом и печеньками, которые очень уж полюбились Ванечке. Слава богу, ножка потихоньку восстанавливается, Ваня на нее наступает, но врачи говорят, что дальнейшая реабилитация нам необходима.

По словам президента московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, восстановление малыша идет нормально, никаких дополнительных усилий прилагать не требуется. Однако последствия тяжелой травмы быстро не решаются, требуется терпение.

Завотделением медицинской реабилитации ЧОДКБ N1 Алла Галимзянова пояснила, что из-за вызванной травмой неправильной постановкой стопы Ване необходим целый комплекс развивающих процедур. В клинике для него изготовили специальный ортез-аппарат для правильной фиксации стопы, назначены процедуры механотерапии, стимулирующие развитие мышц ног, массаж, ЛФК и многое другое.

- В день выходило до десяти процедур, - пояснила Ольга Фокина. - Но все они вполне терпимые, и Ваня перенес их хорошо. Хотя сначала он очень настороженно следил за тем, что с ним собираются делать. Сейчас аппарат на ножку надеваем только во время сна, а ходить пробуем без него. Правда, пока придерживаем за ручки. Но прогресс есть: ждем, когда пойдет сам.

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Появились в жизни маленького Вани и первые слова. Кроме традиционных "папа, мама, баба и деда" научился требовательным "дай" и "нельзя". И не потому, что ему что-то запрещают родители. Просто где-то на лету схватил и "распробовал" новое словцо, которое теперь использует к месту и не к месту.

Пережитую 31 декабря трагедию в доме Фокиных стараются не вспоминать. Главное, что потерянный во время взрыва и пролежавший под завалами более 35 часов Ванечка чудом остался жив, вернулся домой и стараниями многих людей идет на поправку.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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