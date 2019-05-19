На выходных в российской Премьер-лиге (РПЛ) состоялись матчи 29-го тура. В одном из них встречались финалисты Кубка России - "Урал" с "Локомотивом". Игра в Екатеринбурге завершилась боевой ничьей (2:2).

В отличие от соперника для уральцев вчерашний матч ровным счетом не играл никакой роли. Команда Дмитрия Парфенова обезопасила себя от вылета и попадания в зону стыковых встреч. И могла спокойно готовиться к финальной игре Кубка России, которая пройдет в ближайшую среду.

22 мая в Самаре "Урал" и "Локомотив" сыграют в финале Кубка России по футболу

Ну а "Локомотив" продолжает бороться за прямую путевку в Лигу чемпионов. Обогнать "красно-зеленых" может "Краснодар", на момент завершения встречи в Екатеринбурге отстававший от второй строчки на три очка.

Открыв счет уже в начале матча, "Локомотив" успокоился. "Урал" воспользовался расслабленностью соперника и не только сравнял счет, а вышел вперед. Но в середине второй половины Антон Миранчук оформил дубль. А спустя несколько минут хозяева остались в меньшинстве после удаления Стефана Страннберга. Впрочем, численное превосходство не помогло гостям. При этом "Локомотив" обеспечил себе место в тройке и участие как минимум в квалификации Лиги чемпионов.

Серьезная борьба развернулась за места в Лиге Европы. Претендентов трое - "Спартак", ЦСКА и "Арсенал". Туляки свой матч провели вчера дома против "Краснодара". Результат встречи стал известен после подписания номера "РГ" в печать.

Впервые в сезоне спартаковцы одержали три победы подряд. Обыграв на выезде "Крылья Советов" (2:1), они вновь обогнали в турнирной таблице ЦСКА, одолевший несколькими часами ранее "Ахмат" (1:0). В активе "красно-белых" 49 очков, а у армейцев на один балл меньше.

- Сейчас идет жесткая борьба. Кто-то борется за выживание, кто-то за попадание в еврокубки. Очки никто не дарит. Вот и сегодня "Крылья" в концовке заставили нас понервничать. Не скрою: результат на нас давит. Но мы надеемся достойно завершить сезон, - отметил главный тренер "Спартака" Олег Кононов.

Что касается ЦСКА, то армейцы одержали первую победу с конца апреля. Команда Виктора Гончаренко почти растеряла шансы на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, но продолжает бороться за прямую путевку в Лигу Европы.

- Мы так давно не выигрывали. Кажется, это было еще в прошлом году. Из-за этого чувствовали себя нервно, медленно принимали решения. Но такие победы - тяжелые, на характере, они помогают расти команде, - сказал Гончаренко.

Статистика

"Уфа" - "Оренбург" - 0:2

Голы: Алвеш, 15, Мишкич, 87.

ЦСКА - "Ахмат" - 1:0

Гол: Чалов, 64 - пен.

"Крылья Советов" - "Спартак" - 1:2

Голы: Бурлак, 83 - Зе Луиш, 18 - пен., Мельгарехо, 50.

"Урал" - "Локомотив" - 2:2

Голы: Панюков, 39, Эль-Кабир, 46 - Ан. Миранчук, 21, 64 - пен.