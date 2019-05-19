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19.05.2019 18:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижнем Тагиле пожарные спасли жильцов дома из дымовой "ловушки"

Текст: Татьяна Воробьева

В доме на улице Юности в Нижнем Тагиле сегодня случился пожар. 11 единиц техники и 39 человек были брошены на спасение людей и тушение пламени.

Сообщение о пожаре поступило в 17.36 по местному времени. Он начался в квартире на первом этаже дома коридорного типа. "Из-за конструктивных особенностей здания дым быстро распространился. В считанные минуты жильцы оказались в дымовой "ловушке", рассказали в пресс-службе МЧС Свердловской области.

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С помощью устройств из дома спасли 20 человек (в том числе пятерых детей). Еще 16 человек (среди которых были также дети) со второго по пятый этажи спасли по пожарной автолестнице. Самостоятельно эвакуировались 109 человек.

Двое обитателей дома отравились дымом, их увезли в местную больницу.

Пожарные справились с огнем за 16 минут. Открытое горение ликвидировано. Причину ЧП устанавливают дознаватели.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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