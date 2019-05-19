В понедельник, 20 мая, правительство Свердловской области представит екатеринбуржцам четыре дополнительных площадки, где может быть возведен разрушенный в 30-х годах прошлого века Екатерининский храм. Накануне о таком решении сообщил глава региона Евгений Куйвашев.

А в субботу протестная группа пришла в администрацию Екатеринбурга на встречу с мэром Александром Высокинским, чтобы решить, каким образом лучше узнать мнение горожан о том, строить собор в сквере или нет. В конце встречи с активистами появился иной вариант разрешения спора. Стало известно об обращении губернатора к екатеринбуржцам:

Иной раз даже не обязательно опросы устраивать - нужно просто услышать или почувствовать горожан, что их беспокоит

- Хотел бы прямо сказать вам, что и я лично, и власти области, города понимаем свою ответственность за достижение общего согласия по этому вопросу. Если ошибки допущены, в том числе и мной, то надо это признать и исправить ошибки. Добавлю, что при всей разнице позиций - мнение всех, без исключения, жителей города и области - одинаково ценно. Хочу, чтобы вы услышали: вопрос не стоит так - храм или сквер. И храм, и сквер - нужны городу и горожанам. И где быть храму, и где скверу - должны решить все вы, жители Екатеринбурга. Помимо сквера на Октябрьской площади, это будет еще не менее четырех потенциальных площадок. Причем этот список не носит исчерпывающий характер. Предлагайте свои варианты - все их обязательно рассмотрим и вместе с вами обсудим. Потом проведем опрос жителей. И сообща примем окончательное решение. Сделаем это открыто.

Таким образом, ситуация обнулилась, а дорога к храму оказалась в той точке, откуда она, собственно, и начиналась.

Только теперь придется учесть уроки коммуницирования власти и горожан, ведь опросы нужны и важны не только по конфликтным ситуациям. Иной раз даже не обязательно опросы устраивать - нужно просто услышать и понять горожан, что их беспокоит: то ли школьное питание, то ли организация дорожного движения, то ли отключение тепла на время ремонта теплотрассы... Умение слышать и слушать - основа взаимного доверия местной власти и горожан.

О проекте восстановления храма Святой Екатерины, как оказалось, мало или почти ничего не знают молодые люди, которые вышли протестовать и крушить забор начинающейся стройки. Не знают они и о том, что на площадке у театра должны были появиться новые аллеи. Зато этот "вакуум незнания" быстро заполнили желающие попиариться, пугая горожан гигантским уничтожением и бетонным нашествием на зеленый островок десятка объектов, помимо храма.

- Проводить общественные слушания надо не для галочки, устраивающей застройщиков и комиссию, а по-настоящему, с докладом перед горожанами и детальным обсуждением, в котором может принять участие каждый желающий. Только тогда, когда сторонники и противники смогут встретиться и свободно, без давления и нажима обсудить ситуацию до принятия решения, результаты общественных слушаний станут значимыми и убедительными. Все это уроки сегодняшних событий, - говорит Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

На встрече с защитниками сквера мэр города сообщил, что одновременно муниципалитет проводит на своем сайте десятки общественных слушаний по тем или иным строительным проектам. Сегодня среди таких обсуждений есть, по мнению мэра, знаковые и значимые, а отзывов горожан - немного. Это грозит новыми конфликтами именно тогда, когда, как в этом случае, все необходимые по закону решения для начала работ будут получены и по какому-нибудь иному благому поводу - строительства ли торгового центра или многоуровневой автостоянки, но часть заинтересованных горожан неожиданно для себя обнаружат у своего дома бульдозер. А кроме того, в Екатеринбурге должна появиться территория, относительно которой общественные слушания надо проводить в особом порядке, чтобы обеспечить максимальный учет мнений заинтересованных горожан. Например, опросы с обязательным минимумом участников. Усложнять процедуры согласования интересов, по мнению Высокинского, крайне нежелательно: это может замедлить динамику реализации проектов, а это упущенные время и инвестиции.

Мнение

Председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, комментируя ситуацию вокруг строительства храма Святой Екатерины в центре города, подчеркнул, что необходимо прислушаться к мнению всех жителей города. Накануне он посетил место событий и пообщался с протестующими. Павел Крашенинников отметил, что на время проведения опроса строительные работы должны быть остановлены, а техника убрана. После проведения опроса при городской Думе Екатеринбурга необходимо создать оргкомитет или рабочую группу, в которую должны войти не только представители власти, но и общественные объединения, жители города, представляющие разные точки зрения. "Далее, с учетом результатов проведенного опроса горожан, должно быть выработано компромиссное предложение, которое необходимо представить на заседании гордумы. И уже Дума Екатеринбурга должна проголосовать и принять решение о месте строительства храма, - сказал Павел Крашенинников. - А то, что строить храм нужно - это очевидный вопрос. Если мы не будем строить храмы, библиотеки, театры, культурные центры, то будем вынуждены строить тюрьмы, изоляторы, лагеря... Такое в нашей истории уже было, когда запрещали и сносили храмы. Мы помним, как в прошлом веке после принятия Декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви в 1918 году религию и ее институты стали запрещать и ликвидировать, отнимать имущество и арестовывать священнослужителей. И последствия этого мы расхлебываем до сих пор". Он также подчеркнул, что на всех этапах решения сложившейся ситуации крайне важна максимальная открытость и прозрачность, чтобы жители города были в курсе происходящего и могли способствовать выработке правильного решения.

Тем временем

Фонд Святой Екатерины, который является куратором строительства собора, открыл "горячую линию" по вопросам возведения храма. Звонить можно по телефону +7(343) 312-12-35 в рабочие дни с 10.00 (08.00 мск) до 18.00 (16.00 мск).