Новости

Прокуратура Австрии не нашла преступления в деле Штрахе и "россиянки" 20:37
Надаль выиграл турнир в Риме и установил рекорд 20:36
Комитет ОПЕК+ воздержался от рекомендаций странам по нефтедобыче 20:35
"Реал" обыграл "Фенербахче" в матче за третье место 20:28
В Петербурге мотоциклист въехал в группу подростков 20:19
Граждане Швейцарии поддержали ужесточение правил владения оружием 20:13
Один человек погиб, двое ранены в ДТП на магистрали под Петербургом 20:01
Видео: победитель "Евровидения-2019" может быть дисквалифицирован 19:42
Продюсер Рудковская объяснила причины поражения Лазарева на "Евровидении" 19:23
Дина и Арина Аверины выиграли четыре "золота" на чемпионате Европы 18:40
49-летний актер Мэттью Макконахи получил диплом об окончании школы 18:38
В Нижнем Тагиле пожарные спасли жильцов дома из дымовой "ловушки" 18:29
Милорад Додик: "Нет" интеграции Боснии и Герцеговины в НАТО - моя клятва 17:59
Бизнесмен Макаров прокомментировал скандал с лже-племянницей 17:50
В Швейцарии проходит референдум об ужесточении правил владения оружием 17:43
Герман Греф: Я бы не хотел жить в стране, в которой командуют олигархи 17:36
Вячеслав Володин проведет заседание Совета ПА ОДКБ в Бишкеке 17:31
Миллер оценил вероятность отсрочки ввода "Северного потока-2" 17:11
Готовимся к лету: подержанные купе и кабриолеты по цене Lada Granta 17:00
В Москве атлет умер после полумарафона 16:59
У вокалистки Spice Girls снова начались серьезные проблемы со зрением 16:34
16 человек пострадали при взрыве в Египте 16:30
У Tesla осталось денег всего на 10 месяцев 16:07
Ростовские спасатели снимутся с Хабенским в фильме-катастрофе о пожарах 15:56
Британцев признали главными мировыми пьяницами 15:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
19.05.2019 19:41
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Дорога ведет к понедельнику

И храм, и сквер нужны Екатеринбургу. Но как это лучше устроить
Текст: Константин Балагаев (Екатеринбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 106(7864)
В понедельник, 20 мая, правительство Свердловской области представит екатеринбуржцам четыре дополнительных площадки, где может быть возведен разрушенный в 30-х годах прошлого века Екатерининский храм. Накануне о таком решении сообщил глава региона Евгений Куйвашев.

А в субботу протестная группа пришла в администрацию Екатеринбурга на встречу с мэром Александром Высокинским, чтобы решить, каким образом лучше узнать мнение горожан о том, строить собор в сквере или нет. В конце встречи с активистами появился иной вариант разрешения спора. Стало известно об обращении губернатора к екатеринбуржцам:

Иной раз даже не обязательно опросы устраивать - нужно просто услышать или почувствовать горожан, что их беспокоит

- Хотел бы прямо сказать вам, что и я лично, и власти области, города понимаем свою ответственность за достижение общего согласия по этому вопросу. Если ошибки допущены, в том числе и мной, то надо это признать и исправить ошибки. Добавлю, что при всей разнице позиций - мнение всех, без исключения, жителей города и области - одинаково ценно. Хочу, чтобы вы услышали: вопрос не стоит так - храм или сквер. И храм, и сквер - нужны городу и горожанам. И где быть храму, и где скверу - должны решить все вы, жители Екатеринбурга. Помимо сквера на Октябрьской площади, это будет еще не менее четырех потенциальных площадок. Причем этот список не носит исчерпывающий характер. Предлагайте свои варианты - все их обязательно рассмотрим и вместе с вами обсудим. Потом проведем опрос жителей. И сообща примем окончательное решение. Сделаем это открыто.

РПЦ выразила сожаление по поводу ситуации вокруг храма в Екатеринбурге

Таким образом, ситуация обнулилась, а дорога к храму оказалась в той точке, откуда она, собственно, и начиналась.

Только теперь придется учесть уроки коммуницирования власти и горожан, ведь опросы нужны и важны не только по конфликтным ситуациям. Иной раз даже не обязательно опросы устраивать - нужно просто услышать и понять горожан, что их беспокоит: то ли школьное питание, то ли организация дорожного движения, то ли отключение тепла на время ремонта теплотрассы... Умение слышать и слушать - основа взаимного доверия местной власти и горожан.

О проекте восстановления храма Святой Екатерины, как оказалось, мало или почти ничего не знают молодые люди, которые вышли протестовать и крушить забор начинающейся стройки. Не знают они и о том, что на площадке у театра должны были появиться новые аллеи. Зато этот "вакуум незнания" быстро заполнили желающие попиариться, пугая горожан гигантским уничтожением и бетонным нашествием на зеленый островок десятка объектов, помимо храма.

- Проводить общественные слушания надо не для галочки, устраивающей застройщиков и комиссию, а по-настоящему, с докладом перед горожанами и детальным обсуждением, в котором может принять участие каждый желающий. Только тогда, когда сторонники и противники смогут встретиться и свободно, без давления и нажима обсудить ситуацию до принятия решения, результаты общественных слушаний станут значимыми и убедительными. Все это уроки сегодняшних событий, - говорит Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Полиция вычислит провокаторов на несогласованных акциях в Екатеринбурге

На встрече с защитниками сквера мэр города сообщил, что одновременно муниципалитет проводит на своем сайте десятки общественных слушаний по тем или иным строительным проектам. Сегодня среди таких обсуждений есть, по мнению мэра, знаковые и значимые, а отзывов горожан - немного. Это грозит новыми конфликтами именно тогда, когда, как в этом случае, все необходимые по закону решения для начала работ будут получены и по какому-нибудь иному благому поводу - строительства ли торгового центра или многоуровневой автостоянки, но часть заинтересованных горожан неожиданно для себя обнаружат у своего дома бульдозер. А кроме того, в Екатеринбурге должна появиться территория, относительно которой общественные слушания надо проводить в особом порядке, чтобы обеспечить максимальный учет мнений заинтересованных горожан. Например, опросы с обязательным минимумом участников. Усложнять процедуры согласования интересов, по мнению Высокинского, крайне нежелательно: это может замедлить динамику реализации проектов, а это упущенные время и инвестиции.

Мнение

Председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, комментируя ситуацию вокруг строительства храма Святой Екатерины в центре города, подчеркнул, что необходимо прислушаться к мнению всех жителей города. Накануне он посетил место событий и пообщался с протестующими. Павел Крашенинников отметил, что на время проведения опроса строительные работы должны быть остановлены, а техника убрана. После проведения опроса при городской Думе Екатеринбурга необходимо создать оргкомитет или рабочую группу, в которую должны войти не только представители власти, но и общественные объединения, жители города, представляющие разные точки зрения. "Далее, с учетом результатов проведенного опроса горожан, должно быть выработано компромиссное предложение, которое необходимо представить на заседании гордумы. И уже Дума Екатеринбурга должна проголосовать и принять решение о месте строительства храма, - сказал Павел Крашенинников. - А то, что строить храм нужно - это очевидный вопрос. Если мы не будем строить храмы, библиотеки, театры, культурные центры, то будем вынуждены строить тюрьмы, изоляторы, лагеря... Такое в нашей истории уже было, когда запрещали и сносили храмы. Мы помним, как в прошлом веке после принятия Декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви в 1918 году религию и ее институты стали запрещать и ликвидировать, отнимать имущество и арестовывать священнослужителей. И последствия этого мы расхлебываем до сих пор". Он также подчеркнул, что на всех этапах решения сложившейся ситуации крайне важна максимальная открытость и прозрачность, чтобы жители города были в курсе происходящего и могли способствовать выработке правильного решения.

Тем временем

Фонд Святой Екатерины, который является куратором строительства собора, открыл "горячую линию" по вопросам возведения храма. Звонить можно по телефону +7(343) 312-12-35 в рабочие дни с 10.00 (08.00 мск) до 18.00 (16.00 мск).

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Законодательная власть Госдума УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Герман Греф: Я бы не хотел жить в стране, в которой командуют олигархи
Миллер оценил вероятность отсрочки ввода "Северного потока-2"
Лазарев назвал предвзятым отношение к России на "Евровидении"
СМИ: Парламентские выборы на Украине могут пройти в июле
Саудовский король созвал лидеров арабских стран на экстренный саммит