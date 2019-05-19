РГО предлагает изменить программы и учебники географии

Президент Русского географического общества, министр обороны России Сергей Шойгу считает, что в учебниках по географии много фактических ошибок. "Они неинтересны и несовременны", - цитирует его ТАСС . Шойгу фактически вынес приговор учебникам географии, когда заметил, что "их уровень слишком низкий для решения государственных задач". Примером того, как можно разлюбить географию как предмет, он назвал главу из учебника 7-го класса: "Население Северной Европы - 27 млн. Это 4 процента от всего населения Земли".

- Эти данные перекочевали к нам из учебника географии времен Екатерины II? - спросил Шойгу.

Он уточнил, не по тому ли учебнику занимался Митрофанушка Простаков, намекая на то, что cовременные учебники географии множат "митрофанушек". Так, по данным РГО, в проверенных экспертами учебниках найдено свыше 400 ошибок, а в атласах счет ошибок перевалил за тысячу.

Падает и заинтересованность учащихся в выборе географии для сдачи ЕГЭ.

Сверхцель принимаемых мер - создать влиятельную "Русскую географическую школу"

По данным РГО, ЕГЭ по географии в 2016 году сдавали 16 тысяч человек, в 2017-м - 20 тысяч. Для сравнения: ЕГЭ по обществознанию в 2018 году сдавали 400 тысяч желающих. И его популярность растет, а спрос на ЕГЭ по географии падает.

- Такой расклад противоречит стратегии научно-технологического развития России, предполагающей ответы на ряд чисто географических вызовов - демографию, выравниевание территориального развития, освоение Арктики и Дальнего Востока, - считает Сергей Шойгу. - Мы просто не имеем качественных кадров для ее реализации.

Он заявил о том, что Русское географическое общество и министерство просвещения страны начинают пересмотр преподавания "основы основ" - школьного географического образования.

Эксперты РГО в ряду ключевых называют следующие задачи - разработка и издание новых увлекательных по форме и экспертных по содержанию учебников, в первую очередь, школьных; увеличение количества часов преподавания географии в школе - минимум до двух раз в неделю; создание при вузах центров изучения географии для школьников, в том числе в рамках национального проекта "Образование"; встраивание в географию курса регионоведения; возрождение учебных походов и экспедиций, а так же культивиование экскурсий и путешествий по региону и стране.

Сверхцель принимаемых мер в РГО видят в том, чтобы наряду с известной миру "Русской математической школой" или "Школой физтеха" , выпускники которых были лауреатами Нобелевской премии, создать влиятельную "Русскую географическую школу".

- Важный шаг на этом пути, - убежден Сергей Шойгу, - поручение президента России Владимира Путина о включении географии в число обязательных экзаменов в вузы по ряду специальностей. Пока географические знания у школьников и студентов слабы, но такие специальности, как "туризм" или "международные отношения", тем более профессии наукоемкого будущего, без глубокого знания географии представить трудно.

Как сообщили "РГ" в Русском географическом обществе, первые обновленные учебники по географии для средней школы ожидаются уже в 2020 году.

Между тем

Владимир Путин поручил правительству установить профессиональный праздник в день основания Русского географического общества - День географа. Он будет приходиться на 18 августа.

Кроме того, кабмину нужно представить проект указа президента об установлении почетного звания "Заслуженный географ Российской Федерации".

На сайте Кремля также сообщается, что глава государства дал поручение Минобрнауки России, которое должно будет вместе Русским географическим обществом и Российским союзом ректоров "подготовить предложения по включению в перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета) обязательного вступительного испытания по географии, которое будет проводиться при приеме на обучение по направлениям подготовки и специальностям, требующим знания этого учебного предмета".

Владимир Путин также поручил правительству рассмотреть вопросы о целесообразности внесения в Общероссийский классификатор занятий и Общероссийский классификатор видов экономической деятельности изменений, предусматривающих включение в них группы занятий "географы" и вида экономической деятельности "проведение географических исследований" соответственно. Кроме того, кабинет министров России до 1 декабря 2020 года должен обеспечить утверждение профессионального стандарта "Географ".