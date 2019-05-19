Родственница Скрипалей не исключила инсценировки в случае с отравлением

Племянница британского шпиона Сергея Скрипаля - Виктория не исключила, что отравление его в Солсбери вместе с дочерью Юлией могло быть инсценировкой Лондона с целью обострения отношений с Россией.

По ее словам, с Сергеем Скрипалем и Юлией общаются посредники. По их заверениям, с родственниками "все в порядке". Однако их переводят с места на место, как будто заметают следы. Она не располагает информацией и их месте нахождения. Виктория считает, что в ближайшее время Юлия может выступить с заявлением.

Стало известно о том, что подруга девушки собирается продать квартиру в Москве. Это означает, что дочь Скрипаля не намерена возвращаться домой.