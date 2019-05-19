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Рубрика: Культура

Поцелуй в диафрагму

Румынское кино выходит на мировые орбиты
Текст: Валерий Кичин
Один из столпов румынской "новой волны" Корнелиу Порумбойю представил в главном конкурсе Каннского фестиваля фильм, снятый в копродукции с Францией и Германией, - "Свистуны" (оригинальное название - "Гомера", по имени островка на Канарах, где происходит часть действия).
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Фильм для Румынии весьма неожиданный. Мы привыкли ждать от румынского кино неспешно подробного погружения в быт и нравы постлагерной страны, а перед нами динамичный криминальный боевик, сделанный частично по канонам "нуар", частично - по стандартам "бондиады". С ее всегда экзотическими локациями, красотками в духе femme fatale, невозмутимым героем и непременно развитой музыкальной структурой: фильм начинается песенкой Игги Попа и включает контрапунктом фрагменты из "Нормы", "Свадьбы Фигаро" и "Сказок Гофмана", уже не впервые в кино ассоциируя нежнейшие оперные мелодии с чем-то угрожающим и криминальным.

Офицер румынской полиции Кристи (Влад Иванов) оказывается замешанным в авантюру с мафией, успешно переправляющей испанским коллегам изделия бухарестской матрасной фабрики, туго набитые банкнотами. Он теперь меж трех огней: за ним следят его коллеги по полицейской части, ему грозят гангстеры, в сети которых он угодил, а за всеми сразу следит бдительное государство, набившее страну камерами наблюдения, от которых не скроешься даже в собственной спальне. Написавший сценарий Порумбойю строит действие прихотливо, постоянно перебивая его флешбеками, перенося его из Бухареста на Гомеру и в Сингапур. К тому же фильм разбит на главы, названные по имени постепенно вводимых в действие персонажей. Здесь красотка Гилда, и именем, и повадкой напоминающая неотразимую Риту Хэйворт, героиню знаменитого нуара Кинга Видора "Гилда" - одного из первоисточников стиля картины Порумбойю (в этой роли Катринель Марлон). Здесь полицейская начальница Магда - женщина с мягким взглядом и стальной хваткой (Родика Лазар). Есть, наконец, владелец фабрики и главный посредник в авантюре по имени Жолт, на поиски и разоблачение которого брошены все силы полиции (Сабин Тамбреа). Есть все компоненты лихо закрученного, не всегда логичного, но всегда интригующего сюжета, в котором не сразу можно разобраться, потому что здесь каждый путает каждого, а все вместе - зрителя.

Фото: "Кинопоиск"
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А главная приманка фильма и первотолчок для его создателя - древний загадочный "свистящий язык" первопоселенцев Гомеры, придуманный ими, чтобы скрывать свои сообщения от посторонних ушей: многотональный свист, извлекаемый при помощи языка и пальца, легко преодолевает шумы и расстояния, а главное, посторонние принимают его за любовную перекличку птиц. Этому языку предстоит обучиться герою фильма Кристи, и уроки этого языка - настолько самостоятельный аттракцион картины, что ими, без сомнения, всерьез заинтересуется младшее поколение ее будущих зрителей.

Как относиться к такому виражу, проделанному румынским кино в лице одного из ведущих его представителей? Оно доказало, что может снимать жанровые фильмы на мировом уровне, подобно тому, как это когда-то доказало не менее самобытное кино Китая, - думаю, это и хорошо, и нормально. У фильма есть все шансы пересечь границы Румынии и стать одним из прокатных хитов, а немного попсы никакому серьезному художнику не повредит. И Порумбойю завершает картину уже откровенным масс-культом: светомузыкальным шоу в парке развлечений, где под музыку Штрауса, Чайковского и Оффенбаха в черном небе взрываются мириады огней, высвечивая лица наконец нашедших друг друга Гилды и Кристи. Не будет только поцелуя в диафрагму.

Культура Кино и ТВ Мировое кино 72-й Каннский кинофестиваль Кино и театр с Валерием Кичиным
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