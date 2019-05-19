Саудовский король созвал лидеров арабских стран на экстренный саммит

Король Саудовской Аравии направил лидерам арабских стран приглашения на экстренный саммит в связи с обострением отношений с Ираном. Об этом сообщило агентство новостей SPA, ссылаясь на источник в министерстве иностранных дел королевства.

По его данным, призыв короля адресован странам Лиги арабских государств и Совета сотрудничества государств Персидского залива на фоне диверсии в отношении танкеров у берегов ОАЭ, а также нападений на станции по перекачке нефти в Саудовской Аравии. По данным спецслужб США, атаку на танкеры могли осуществить силы, симпатизирующие иранским властям или работающие на них, пишет РИА Новости.

Саммит лидеров арабских стран состоится 30 мая в Мекке. В этот же день здесь пройдет встреча глав государств и правительств Организации исламского сотрудничества.