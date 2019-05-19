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19.05.2019 21:00
Рубрика: Культура

Стал третьим

Сергей Лазарев выступил на Евровидении
Текст: Александр Алексеев, Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 106(7864)
В "Евровидении"-2019 участвовала 41 страна и их "профессионалы" отдали России только 9-е место, но затем их голоса суммировались с голосами телезрителей (в соотношении 50 на 50 процентов), и в итоге Сергей Лазарев стал третьим...
Спел Лазарев очень чисто, привольно, да еще и небывало расширил свой вокальный диапазон. Фото: AP Спел Лазарев очень чисто, привольно, да еще и небывало расширил свой вокальный диапазон. Фото: AP
Спел Лазарев очень чисто, привольно, да еще и небывало расширил свой вокальный диапазон. Фото: AP

Лазарев выступал в Тель-Авиве с песней Scream - напевной, размашистой, драматичной. Причем и вокально самой сложной на конкурсе! В трудности поставленной задачи с Сергеем соперничала только Тамара Тодевска из Македонии... Да и спел Лазарев очень чисто, привольно, да еще и небывало расширил свой вокальный диапазон. Сценическая постановка номера была решена прекрасно. Вершина итоговой таблицы выглядит так: Дункан Лоуренс (Нидерланды) - 492 балла, Алессандро Махмуд (Италия) - 465 баллов, Сергей Лазарев (Россия) - 369 баллов. Следующий конкурс пройдет в Нидерландах.

Фото: EPA-EFE/ ABIR SULTAN
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Между тем

Полиция Израиля разогнала акцию протеста, которую ультраортодоксальные иудейские общины устроили в субботу в Иерусалиме в связи с подготовкой к проведению "Евровидения".

В результате столкновений было задержано шесть человек. Ортодоксальные евреи строго придерживаются религиозного закона, запрещающего работать в Шаббат - после захода солнца в пятницу и до вечера субботы. Формально международный музыкальный конкурс начался уже после окончания Шаббата, однако подготовка к финалу и репетиции велись в течение всего дня. По мнению раввина Давида Лау, это оскверняет религиозную традицию.

Культура Музыка Поп-музыка В мире Европа Италия В мире Ближний Восток Израиль В мире Европа Нидерланды "Евровидение"-2019 Музыка с Александром Алексеевым
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